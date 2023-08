Le nuove formulazioni Q8 Hi Perform per una mobilità più sostenibile

Milano, 2 Agosto 2023. In un'epoca storica come quella attuale, dove si punta sempre più spesso alla riduzione delle emissioni e del carbon footprint, anche il settore dei carburanti si sta adeguando. Condividendo l’obiettivo della decarbonizzazione dei trasporti e certi del ruolo del mix di fonti sostenibili per garantire la sicurezza energetica del Paese, Q8 presenta le nuove innovative formulazioni Q8 Hi Perform.

Q8 Hi Perform: quali sono le sue caratteristiche?

La gamma di prodotti Q8 Hi Perform presenta due soluzioni distinte: da un lato la benzina prestazionale Q8 Hi Perform 100 Ottani, dall'altro Q8 Hi Perform Diesel. Quali sono le rispettive caratteristiche?

Il primo, si contraddistingue per l'utilizzo di alcune componenti rinnovabili (più del 20% della formula). In altre parole, ci si trova di fronte ad una soluzione decisamente più in linea con i dettami dell'ecosostenibilità e della tutela del pianeta che ci ospita. Grazie alle nuove tecnologie che la compongono, Q8 Hi Perform 100 ottani non solo permette una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 9%, ma è anche una benzina che punta ad innalzare le performance del motore e la sua pulizia. Ciò avviene per via dell'utilizzo di una serie di molecole detergenti, in grado di assicurare una migliore protezione del motore dall'usura.

Anche Q8 Hi Perform Diesel merita un doveroso approfondimento. Questo carburante possiede i medesimi vantaggi del 100 Ottani, ma migliora l'aspetto legato alla protezione e alla pulizia del motore., insieme alle prestazioni di quest'ultimo. Fra le altre cose, Q8 Hi Perform diesel consente un risparmio del consumo di carburante (così come riscontrato da specifici test su strada) e quindi delle emissioni, fino al 12% Ciò ovviamente va a vantaggio anche dell'ambiente, considerando che ad una riduzione dei consumi corrisponde anche un minor impatto ambientale in termini di emissioni di CO2.

Un punto in comune che hanno le due soluzioni è legato quindi alla sostenibilità, rendendo ideale la scelta di Q8 Hi Perform per un minor impatto ambientale.

Con le nuove formulazioni Q8 Hi Perform, l'energy company contribuisce attivamente al processo di transizione energetica

Luglio 2023 è stato un mese fondamentale per il settore dei carburanti, grazie al lancio della già citata linea di prodotti Q8 Hi Perform. Si parla di prodotti che consentiranno a questo settore di entrare nel nuovo millennio, seguendo tutte le linee guida più importanti e urgenti, come nel caso del rispetto dell'ambiente. Le nuove formulazioni, oltre a migliorare le già elevate performance qualitative in termini di pulizia e prestazioni del motore, sono state sviluppate anche nell’ottica di una mobilità più sostenibile.

Le componenti rinnovabili presenti nelle nuove formulazioni, infatti, sono elevate in percentuale e consentono di abbattere le emissioni di anidride carbonica e i consumi (-4% Q8 Hi Perform 100 Ottani, -12% Q8 Hi Perform Diesel).

Oltre alla linea Q8 Hi Perform, l'energy company ha lanciato anche Q8 HVO+, il biocarburante prodotto da materie prime rinnovabili con formulazione esclusiva. Rispetto ad un gasolio tradizionale, Q8 HVO+ consente una notevole riduzione delle emissioni di CO2 calcolate sull’intero ciclo di vita del prodotto, arrivando ad abbattere fino al 90% di emissioni.

