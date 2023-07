PENNY Italia e WWF: insieme per la tutela delle Oasi

L’artista PAO disegna le shopper che proteggono ambiente e biodiversità

Cernusco sul Naviglio, 8 giugno 2023 | All’interno del suo percorso #VIVIAMOSOSTENIBILE con cui PENNY ha confermato il suo impegno verso l’innovazione green sui propri prodotti, il rispetto dell’ambiente e il sostegno verso le persone, l’azienda firma una partnership con WWF Italia per sostenere uno dei progetti ambientali più di valore nella nostra penisola.

Le Oasi WWF in Italia sono una rete di aree protette che hanno il fine principale di tutelare la biodiversità, uno splendido mosaico di ambienti nel quale animali e piante hanno trovato un rifugio sicuro. In alcune Oasi sono presenti i Centri di Recupero per Animali Selvatici: veri e propri «Pronto Soccorso» per gli animali feriti dai cacciatori, dove i veterinari del WWF curano e riabilitano gli esemplari in difficoltà.

La partnership avrà l’obiettivo di confermare il sostegno di PENNY ai progetti di conservazione portati avanti da WWF Italia, dando seguito al percorso di sensibilizzazione e fidelizzazione dedicato ai clienti PENNY con focus sulla tutela della biodiversità. Sarà anche occasione per il brand di promuovere un coinvolgimento dei propri collaboratori attraverso iniziative dedicate e sviluppare un importante legame con il territorio italiano e un forte engagement di tutti i punti vendita.

All’interno di questa partnership, PENNY coinvolge tutti i suoi punti vendita e i propri clienti, rendendo disponibile da oggi 8 giugno la shopper sostenibile creata dall’artista PAO, che permetterà la donazione al WWF di 1€ per ogni borsa venduta; i fondi ricavati verranno utilizzati proprio per tutelare l’ambiente e la biodiversità in 18 oasi della fondazione, quelle più vicine agli stores PENNY di tutta Italia.

Le Oasi WWF sono il cuore del programma ReNature Italy, nato per risanare la natura distrutta del nostro Paese e ristabilire la connettività ecologica, riportando gli ecosistemi ad uno stato di naturalità e salute più vicino a quello originario; PENNY Italia è orgogliosa di poter esser protagonista di questo impegno verso l’ambiente.

“Nel nostro percorso #VIVIAMOSOSTENIBILE, ossia il nostro modo di intendere e vivere il business – ci spiega Monica Dimaggio, Coordinatrice Sostenibilità PENNY Italia – scegliamo con attenzione e senso di responsabilità i nostri partner e le attività a cui dedichiamo tempo e risorse; è una questione di serietà e di etica. Siamo orgogliosi di continuare a lavorare con WWF perché ne comprendiamo, condividiamo e stimiamo l’approccio concreto e lungimirante rispetto ai temi ambientali”.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 435 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 4602 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 384.000 dipendenti e ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 84,8 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

