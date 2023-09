Percorsi ininterrotti di dati e inseguimento solare ottimizzato grazie a una soluzione di controllo perfettamente integrata

L'innovativa tecnologia solare-termica si basa sui controllori Logix e sul software di visualizzazione FactoryTalk® View per garantire l'ottimizzazione nella generazione, fornitura e accumulo di calore.

BRUXELLES, 11 settembre 2023/PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, annuncia che le proprie soluzioni di controllo hardware e software perfettamente integrate si stanno rivelando fondamentali per il successo di una nuova forma di fornitura e accumulo di calore a zero emissioni di carbonio.

La tecnologia di cattura dell'energia solare, sviluppata dalla società danese Heliac A/S, utilizza serie di lenti Fresnel orientabili per concentrare su ricevitori posti dietro ogni pannello la luce solare in entrata. Il calore generato da ciascun ricevitore aumenta di circa 1/2 ºC la temperatura dell'acqua che scorre attraverso il sistema e, una volta raggiunta la temperatura desiderata, il calore viene erogato laddove l'utente finale ne ha necessità.

Un sistema tipico comprende 144 pannelli, e ogni gruppo di pannelli utilizza un sistema di tracciamento a doppio asse controllato da un PLC Allen-Bradley® Micro800™, al fine di seguire dinamicamente il sole e garantire una cattura ottimizzata dell' energia solare. Tutti i pannelli sono interconnessi tramite diversi chilometri di tubature idriche , mentre i PLC Micro800 confluiscono tutti in un unico controllore di automazione programmabile (PAC) Allen-Bradley CompactLogix™ , che a sua volta fornisce i dati operativi al display FactoryTalk View.

"Le soluzioni innovative per la sostenibilità hanno forme e dimensioni diverse e non tutte richiedono soluzioni di controllo complesse", spiega Åsa Arvidsson, regional vice-president, area vendite, North EMEA di Rockwell Automation. "Nell'applicazione di Heliac, la combinazione dei nostri controllori di fascia bassa e media con FactoryTalk View ha fornito un'architettura ideale per il controllo e la raccolta dei dati operativi. Non vediamo l'ora di fornire ulteriore supporto man mano che questa nuova idea acquista vigore."

"Oltre a generare calore senza emissioni di carbonio, il nostro approccio alla cattura dell'energia solare compie un ulteriore passo avanti grazie all'uso di acqua meno inquinante, rispetto ai sistemi tradizionali a base di petrolio", afferma Christian Del Mastro, commercial manager di Heliac A/S. "La precedente esperienza del nostro ingegnere capo con l'hardware Rockwell Automation è stata rafforzata dal supporto del distributore danese dell'azienda, Wexoe, che ha permesso di disporre di una soluzione di controllo che fa esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, con la tranquillità di avere a disposizione un'assistenza globale più ampia visto che stiamo cercando di far crescere la nostra base geografica di utenti".

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Colleghiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede a Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation impiega circa 28.000 risolutori di problemi dedicati ai nostri clienti in oltre 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise tra le imprese industriali, visitare www.rockwellautomation.com.

Informazioni su Heliac A/S

Fondata nel 2014, Heliac A/S sviluppa e distribuisce in tutto il mondo soluzioni termiche ad alta efficienza per le industrie di processo. Le sue tecnologie collaudate e brevettate offrono una soluzione solare ad alta temperatura realmente automatizzata e flessibile, che riduce drasticamente i costi e l'impronta di carbonio del riscaldamento termico.

I suoi campi solari richiedono uno spazio minimo e sono semplici da installare e smantellare, senza danneggiare l'ambiente naturale. Rockstore, la loro soluzione per l'accumulo di calore, è ideale per liberare tutto il potenziale del solare termico e dell'energia elettrica da riscaldamento.

