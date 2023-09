Protezione della Rivoluzione dell'Energia: alla scoperta delle meraviglie della sicurezza di Jackery

BERLINO, 6 settembre 2023 /PRNewswire/ -- La sicurezza è il fattore principale nell'industria dell'immagazzinamento dell'energia portatile. Per mitigare i rischi associati all'elettricità e alla produzione dell'energia e garantire certificazioni standard del settore, i produttori stanno integrando funzionalità di sicurezza complete con test rigorosi.

Jackery's Solar Generator Plus Series è leader di questa rivoluzione incentrata sulla sicurezza. All'IFA 2023, la più grande esposizione al mondo di elettronica di consumo, è stata presentata la serie comprende il generatore solare 1000 Plus e 300 Plus, che vanno a unirsi all'apprezzatissimo modello di 2000 Plus.

Dopo essere stata sottoposta a test meticolosi, la Serie Plus ha ottenuto prestigiose certificazioni richieste dal settore. Con le certificazioni CE EMC Classe B/FCC EMI Classe B, questi prodotti soddisfano i rigorosi standard di compatibilità elettromagnetica, che garantiscono al contempo di non interferire con altri dispositivi elettronici.

Con la certificazione di sicurezza UL si nota ulteriormente l'accento posto sull'impegno di Jackery quando si tratta del benessere degli utenti. La Serie Plus ha una certificazione UL 94 V-0 Flame Retardant (ignifuga) ed è dotata di protezione anticaduta UL, il che rappresenta dei vantaggi non indifferenti per i consumatori. La certificazione UL 94 V-0 Flame Retardant garantisce ai consumatori rigorosi standard di sicurezza, questo grazie alla riduzione dei rischi d'incendio e una complessiva miglioria della sicurezza per gli utenti.

Una caratteristica di sicurezza che spicca nella serie Plus è l'innovativa ChargeShield Technology. Sviluppata da Jackery, questa tecnologia di ricarica rapida utilizza un esclusivo algoritmo di ricarica a velocità variabile a step, che incrementa la sicurezza e prolunga al contempo la durata della batteria del 50%. Con fino a 62 misure di protezione individuali, questi generatori solari riducono attivamente i rischi, consentendo agli utenti di caricare i propri dispositivi in tutta tranquillità.

La Serie SolarSaga, e nello specifico il pannello solare 40mini, ha ottenuto una certificazione IEC da TÜV, il che comporta la conformità ai rigorosi standard internazionali in materia di sicurezza e prestazioni. Inoltre, il pannello solare SolarSaga 40mini vanta una valutazione IP68, che lo rende impermeabile e resistente alla polvere, garantendo così prestazioni costanti anche in ambienti difficili.

La Serie Plus si distingue per la batteria LFP (Lithium Iron Phosphate) a lunga durata, una manna per la sostenibilità dal momento che prolunga durata del prodotto e riducendo al minimo i rifiuti di apparecchiature elettroniche.

Fondamentale per la sicurezza è anche la precisione in fase di produzione, e i generatori solari 1000 Plus e 300 Plus vantano una fabbricazione automatizzata leader del settore, con un MES (sistema di esecuzione della produzione) tracciabile. Questo processo di produzione di precisione garantisce che ciascuna unità soddisfi gli standard più esigenti, riducendo al minimo i difetti che potrebbero comprometterne la sicurezza.

Con una base di utenti pari a 3 milioni, Jackery è il marchio più affidabile quando si tratta di generatori solari. La serie Plus di generatori solari fornisce soluzioni di alimentazione sicure e affidabili per avventure all'aperto o come alimentazione di riserva domestica.

