Unicoop Tirreno con Coripet per il riciclo delle bottiglie

Presso i supermercati Coop elbani arrivano gli eco-compattatori per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in Pet

Isola d’Elba, 19 luglio 2023. Prosegue l’intesa siglata tra Unicoop Tirreno e Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l’avvio a riciclo delle bottiglie in PET dopo il loro utilizzo.

Venerdì 21, luglio davanti all’ingresso di 4 supermercati Coop dell’Isola, saranno inaugurati gli eco-compattatori Coripet. I tagli del nastro vedranno la presenza dei dipendenti, dei soci e dei consiglieri di amministrazione di Unicoop Tirreno, assieme agli amministratori pubblici delle cittadine:

09:30 Coop Rio Elba – con la vice sindaca Sara Caracci

10:45 Coop Capoliveri – con l’assessore Gianluca Carmani

11:30 Coop Mola – con il sindaco di Porto Azzurro Maurizio Papi

12:45 Coop Portoferraio – con il sindaco Angelo Zini

Grazie alla app Coripet (scaricabile da smartphones e da associare poi alla carta socio Unicoop Tirreno) i soci Coop possono inserire le bottiglie negli eco-compattatori (che devono essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile) e ottenere in cambio punti Coop. Ogni 100 bottiglie si ricevono 100 punti caricati direttamente sulla tessera del socio Coop e possono essere usati per fare la spesa, partecipare alle raccolte a premi e sostenere i progetti di solidarietà della Cooperativa.

Il ruolo di Coripet è quanto mai attuale, perché la Direttiva SUP (Single Use Plastic), entrata in vigore lo scorso 14 gennaio 2022, oltre a mettere al bando gli oggetti monouso, disciplina proprio il fine vita delle bottigliette in PET e, per la prima volta, vengono indicati sia gli obiettivi di raccolta, che di utilizzo dell’RPET nella produzione di nuove bottiglie. La normativa SUP, dunque, riconosce sia la riciclabilità delle bottiglie PET, sia la presenza di una intera filiera industriale già pronta ad avviarne al riciclo grandi quantità.

Guardando al futuro sono due gli obiettivi sfidanti per il sistema Italia: entro il 2025 i territori dovranno raccogliere almeno il 77% di bottiglie in Pet post consumo e il 90% nel 2030. Contestualmente chi utilizza questi contenitori per vendere i propri prodotti avrà l’obbligo di produrli con almeno il 25% di PET riciclato entro il 2025 e il 30% nel 2030.

