Università: firmato il protocollo di intesa tra l’Unicusano e la Pontificia Università Antonianum

22 giugno 2023. Firmato il protocollo di intesa tra l’Università Niccolò Cusano e la Pontificia Università Antonianum per cooperare ad un obiettivo ambizioso: la pace universale.

Una collaborazione per la quale “gli Atenei svilupperanno progetti didattici e di ricerca congiunti; visiting professor per svolgere attività seminariali, co-docenze ed attività formative; laboratori congiunti per l’innovazione e il benessere sociale”, il tutto in un quadro sinottico e di grande futuro, come spiega il Magnifico Rettore della Pontificia Università Antonianum, Agustin Hernandez Vidales, a partire dal “Pane”, simbolo per eccellenza della pace.

“Fin dal primo momento – dichiara il Rettore della Pontificia Università – sono stato molto contento di questo accordo perché si è parlato proprio del Pane, la nostra università ha titolare proprio Sant’Antonio da Padova, famoso proprio per la questione del Pane.

Tra le tante iniziative da attuare, dunque, si parte da questo simbolo, grazie alla collaborazione tra l’azienda storica di produzione del pane, Interpan, ormai posseduta dall’azienda Cuochissimo, spin off di Unicusano e la comunità francescana della Pontificia Università Antonianum, che a partire proprio dal territorio umbro favoriranno un incontro interculturale tra i popoli del mediterraneo, nobile e visionaria iniziativa per il dialogo tra le diverse culture del mediterraneo volto a promuovere la pace attraverso anche un’economia circolare e, soprattutto, green, basata sulle fonti rinnovabili e in particolare l’idrogeno green.

Un vettore energetico utilizzabile per energia pulita da rendere accessibile a tutti tramite la ricerca scientifica delle Università per poi passare al trasferimento tecnologico grazie alle società partecipate, le spin off, come Hydrozero (la società dell’Università degli studi Niccolò Cusano) costituita proprio al fine di favorire la transizione ecologica e la decarbonizzazione mediante la produzione e l’utilizzazione dell’energia in maniera innovativa.

Un percorso storico condiviso, due Atenei importanti che svolgeranno iniziative funzionali nel campo della ricerca e della terza missione, “mettendo al centro quei i valori spirituali, umani e sociali comuni del cattolicesimo che sono applicabili a tutti gli esseri umani, anche a chi non crede”, come afferma il Magnifico Rettore dell’Università Niccolò Cusano, Fabio Fortuna.