Vue International e Cinionic promuovo il cinema sostenibile in Italia nelle sale di The Space Cinema

La proiezione laser di Cinionic per ridurre l'impronta di carbonio e migliorare l'esperienza degli spettatori

COURTRAI, Belgio, 20 giugno 2023/PRNewswire/ -- Cinionic, leader nel cinema laser, e The Space Cinema, una divisione di Vue International, annunciano i piani per portare la proiezione laser di Cinionic in 114 schermi in tutta Italia. Il passaggio al laser fa parte di un'iniziativa più ampia di The Space volta a ridurre il consumo energetico complessivo delle sale in linea col piano di ripresa dell'Italia. La proiezione laser è oggi la scelta verde per la tecnologia di proiezione cinematografica grazie a un minore utilizzo di elettricità, l'eliminazione dei rifiuti derivanti dai materiali di consumo e una minore impronta di carbonio.

Essendo uno dei principali circuiti cinematografici in Italia con 362 schermi in 36 località, la decisione di The Space Cinema di passare al laser rappresenta un importante cambiamento verso la sostenibilità per il cinema della regione. L'azienda è stata meticolosa nella scelta di un partner in grado di soddisfare le sue esigenze e supportare la transizione verso un'industria cinematografica più ecologica. Il team di Cinionic ha lavorato a stretto contatto con The Space per condurre test sul sito, analisi dei dati e perfezionare il mix tecnologico per garantire che il progetto sia esattamente conforme alle linee guida tecniche del governo italiano.

"Crediamo fermamente che le storie straordinarie debbano essere vissute in modo speciale, in un luogo speciale. Il cinema è sicuramente un luogo speciale", afferma Francesco Grandinetti, General Manager di The Space Cinema. "Scollegarsi dal mondo esterno per vivere due ore di pura magia è l'invito che rivolgiamo al nostro pubblico e, con la nuova tecnologia Cinionic nelle nostre sale, siamo ora in grado di offrire a tutti i fan l'opportunità di godere di una completa immersione nell'esclusiva esperienza sul grande schermo e di farlo anche in modo più sostenibile dal punto di vista ambientale."

Per questa iniziativa, lo spazio aveva bisogno di un partner tecnologico che ponesse l'accento sulla sostenibilità e sul cinema di alta qualità, perfettamente in linea con l'impegno di Cinionic a costruire un futuro più luminoso e più verde per il cinema. Il principale portafoglio interamente al laser di Cinionic con una gamma completa di modelli Barco serie 4 da 2K e 4K ha consentito al circuito di implementare uno stack tecnologico che soddisfi le esigenze uniche di ciascuna delle sue sale.

"Il pubblico di oggi si aspetta di più quando va al cinema", afferma Wim Buyens, CEO di Cinionic. "Vogliono essere sorpresi, provare qualcosa di speciale che non possono ottenere altrove. Con la proiezione laser di Cinionic, The Space Cinema offre ai cinefili italiani un'eccezionale esperienza cinematografica, sostenibile per il pianeta e le sue attività."

L'accordo con The Space si basa su una lunga storia tra Cinionic, attraverso il fondatore Barco, e Vue International. L'installazione della proiezione laser nelle sale The Space è in corso e si prevede che continuerà per il prossimo anno.

Informazioni su Cinionic Cinionic, un'azienda Barco, è stata fondata nel 2018 con l'obiettivo di creare un nuovo standard visivo e far progredire il settore cinematografico. I servizi e le soluzioni tecnologiche avanzati di Cinionic offrono esperienze cinematografiche accattivanti. Il portafoglio tecnologico di prim'ordine dell'azienda include proiettori laser premiati, HDR, media server integrati ed eccellenti esperienze cinematografiche, tra le numerose innovazioni. Cinionic ha uffici in Belgio, Stati Uniti, Messico, Australia e Hong Kong.Per maggiori informazioni, visitare www.cinionic.com.

Informazioni su The SpaceThe Space è stato acquisito da Vue International nel novembre 2014 e comprende 36 cinema per un totale di 362 schermi e una quota di mercato del 19,1% (incassi lordi, anno di riferimento 2023), il secondo circuito più grande in Italia. Il circuito è composto da moderni multiplex, tutti dotati di sedili da stadio e dell'iconico cinema Moderno a Roma, che ospita molte delle prime cinematografiche di alto profilo di Italia.

