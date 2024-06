Ancora più intelligente, con maggiore capacità e con microinverter integrati: ecco la nuova serie Anker SOLIX Solarbank 2

MILANO, 14 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Anker SOLIX, uno dei marchi leader del settore sempre più in crescita delle centrali elettriche da balcone, presenta oggi la sua seconda generazione di soluzioni solari e di accumulo intelligenti: la serie Anker SOLIX Solarbank 2, che stabilisce nuovi standard in termini di prestazioni, efficienza e semplicità nella generazione di preziosa energia solare.

I nuovi Solarbank 2 Plus e Solarbank 2 Pro di Anker SOLIX saranno disponibili singolarmente e in vari bundle dal 14 giugno 2024.

Il modello Pro è il primo sistema solare domestico per balcone al mondo con accumulo di energia tutto in uno da 2400W.

Una terza variante, la Solarbank 2, sarà lanciata presto.

"Dopo il successo della prima generazione di Solarbank, con la nuova serie stiamo abbattendo sempre più i confini tra una piccola centrale elettrica da balcone e un elaborato sistema di accumulo fotovoltaico e solare.

Questa nuova tecnologia aiuta le persone a ottenere senza sforzo una svolta energetica non solo grazie alla generazione di energia prima nel settore, ma anche grazie alla possibilità di espandere la capacità e di regolare in modo preciso la produzione di energia sulla domanda domestica, eliminando così gli sprechi inutili durante la generazione, lo stoccaggio e l'utilizzo" dice Shaun Xiong, direttore generale di Anker SOLIX e membro del consiglio di amministrazione di Anker Innovations, la società madre di Anker SOLIX e proprietaria di altri brand come Anker, Eufy e Soundcore.

Un potente sistema per il balcone, per il giardino e per i tetti piani e inclinati Anker SOLIX entra in gara con tre modelli di Solarbank 2. L'attenzione è rivolta soprattutto a Solarbank 2 Pro, che è all'altezza del nome che porta: contiene quattro tracker MPP (MPPT) da 600 watt ciascuno e ha una potenza totale di 2400 watt.

Ciò consente di collegare quattro moduli solari in parallelo in tutte le direzioni, ottenendo sempre il massimo dall'energia solare.

Con Anker SOLIX Solarbank 2 Pro i confini tra una semplice centrale elettrica da balcone e un impianto fotovoltaico da tetto si assottigliano sempre più.

In alcuni casi, gli utenti possono immettere gli 800 watt consentiti dalla legge nella rete elettrica domestica e accumulare la restante parte alla massima velocità direttamente all'interno di Anker SOLIX Solarbank 2 Pro.

Grazie alle batterie aggiuntive impilabili disponibili opzionalmente, è possibile affiancare fino a 5 batterie alla versione Pro di Solarbank 2 e immagazzinare fino a 9,6 kilowattora come riserva. Anche la versione Plus può arrivare fino a 9,6 kilowattora.

Grazie all'avanzata tecnologia al litio ferro fosfato (LFP), le batterie sono estremamente durevoli.

Mantengono, infatti, più del 80% delle loro prestazioni originali dopo più di 6000 cicli, che corrisponde a una durata di oltre 15 anni, dieci dei quali sono protetti dalla vantaggiosa garanzia Anker SOLIX.

Microinverter integrato e contatore intelligente L'installazione ora è ancora più facile e può essere completata in meno di due ore.

Questo perché sia Solarbank 2 Plus che la versione Pro hanno un microinverter integrato per convertire la luce solare in elettricità.

Ciò elimina la necessità di cablaggi aggiuntivi, rendendo i due modelli Solarbank 2 una vera soluzione Plug and Play, facilmente installabile da tutti gli utenti, anche da chi non ha alcuna conoscenza preliminare.

Tutto questo è racchiuso in un elegante e robusto corpo in alluminio con certificazione IP65, che resiste a vento e intemperie e funziona anche in condizioni estreme, tra -20 e 55°C.

Per massimizzare l'uso dell'elettricità prodotta, Anker SOLIX trasforma l'impianto solare da balcone in una soluzione più intelligente e dinamica con il contatore intelligente.

La potenza in uscita corrisponde sempre al consumo di potenza della propria casa, immagazzinando l'energia solare in eccesso nel SolarBank 2 Pro per un uso successivo.

La soluzione è anche molto efficace: il contatore intelligente monitora la tua energia in tempo reale e comunica costantemente con Solarbank 2 Pro tramite WiFi o Bluetooth.

Quando vengono rilevati eventuali cambiamenti nella richiesta di energia, Solarbank 2 Pro risponde rapidamente entro 3 secondi, modificando la potenza in uscita con una precisione di ±10W.

In media è quindi possibile risparmiare fino a 1286 euro all'anno (dati basati sul prezzo di 0,42 €/kWh).

Pratico per gli acquirenti della prima generazione.

Anker SOLIX si impegna per la sostenibilità: un aggiornamento gratuito nel quarto trimestre del 2024 trasformerà la solarbank di prima generazione in un'unità di accumulo aggiuntiva.

Dal 14 giugno al 30 giugno 2024, i clienti possono acquistare la serie Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 con uno sconto fino al 22% e riceveranno in omaggio uno Smart Meter (del valore di 129 euro).

Politica di sconto Dal 14 Giugno al 30 Giugno 2024, i clienti possono acquistare Anker Solix Solarbank 2 E1600 ad uno sconto fino al -22%.

Politica sugli omaggi I clienti che acquistano Solarbank 2 E1600 Pro o Solarbank 2 E1600 Plus dal 14 Giugno al 30 Giugno 2024 riceveranno in regalo uno Smart Meter (valore di €129).

I clienti che acquistano Solarbank 2 E1600 Pro o Solarbank 2 E1600 Plus dal 14 Giugno al 15 Giugno 2024 riceveranno in regalo un pannello solare Anker SOLIX PS30 Faltbares (30W) (valore di €79.99).

