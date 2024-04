Aperol® torna al Coachella Valley Music and Arts Festival® con la nuova Terrazza Aperol e un'esperienza di aperitivo al tramonto

La tipica allegria italiana si fonde con la tradizione dell'aperitivo per celebrare i momenti trascorsi insieme e la passione per la musica in occasione del Coachella

INDIO, California, 5 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Aperol®, l'inconfondibile aperitivo italiano, torna per il secondo anno al Coachella Valley Music and Arts Festival®, portando con sé l'autentica espressione della cultura italiana da cui nasce il rituale dell'aperitivo. Gli italiani sanno rendere unici e gioiosi anche i momenti più semplici della vita. Ora, il pubblico del Coachella è invitato a immergersi in un'atmosfera tipicamente italiana insieme ad Aperol.

Quest'anno, Aperol invita gli ospiti del festival musicale di età superiore a 21 anni*** a scoprire la nuova Terrazza Aperol del Coachella all'interno dell'area VIP 12 Peaks. Qui si svolgerà Aperol Aperitivo Italiano, un'autentica esperienza al tramonto realizzata in collaborazione con Samuele Silvestri, executive chef della Terrazza Aperol a Venezia, e declinata da CARVINGBLOCK, uno studio di storytelling del mondo culinario da cui nascono esperienze senza pari. La NUOVA Terrazza Aperol del Coachella accompagna gli ospiti VIP in un viaggio nella casa adottiva dell'Aperol, Venezia, dove spopola la cultura dello spritz insieme ai cicchetti. I cicchetti, dal latino ciccus, piccola quantità, sono stuzzichini serviti nella città di Venezia e in tutta Italia, preparati con ingredienti freschi e di stagione. Dopo aver attraversato l'imponente Grand Archway, l'arco di ingresso, gli ospiti si sentiranno immediatamente trasportati in una moderna piazza italiana, ispirata all'architettura veneziana contemporanea della Terrazza Aperol originale della Serenissima. Questo spazio invita il pubblico del festival a condividere momenti spensierati insieme agli amici.

I partecipanti di età superiore a 21 anni che possiedono un pass VIP possono prenotare un posto per un Aperol Aperitivo Italiano, l'esperienza che si svolge ogni giorno al crepuscolo, dalle 16 alle 19, in entrambi i weekend del festival, a partire dal 4 aprile. Per l'accesso anticipato alle prenotazioni, iscriviti alla newsletter Aperol entro il primo aprile. Gli ospiti VIP che non possono prenotare in anticipo saranno invitati a iscriversi alla lista di attesa durante il festival.

I possessori di pass VIP che hanno prenotato l'esperienza potranno degustare alcuni stuzzichini ispirati ai cicchetti veneziani, con i sapori tipici che rievocano l'Italia, i momenti trascorsi insieme alle persone e la passione comune per l'Aperol Spritz, il cocktail numero uno nel Bel Paese*. L'esperienza Aperol Aperitivo Italiano strizza l'occhio all'autentica tradizione veneziana dell'aperitivo con i cicchetti, incoraggiando la condivisione nel segno dell'amicizia per trascorrere un pomeriggio in un'atmosfera vivace e piacevole.

Insieme ad Aperol, ad aprire il festival ci sarà l'attrice e appassionata di musica Camila Mendes, che di recente ha fatto la sua comparsa sul grande schermo con i film Upgraded e Música. "Adoro partecipare ai festival musicali insieme ai miei amici, e quando stiamo insieme scegliamo sempre l'Aperol Spritz. Senza dubbio l'Aperol Aperitivo Italiano, che farà da cornice al Coachella di quest'anno, sarà un'esperienza meravigliosa!", ha dichiarato Camila.

Segui @AperolUSA durante il primo weekend del Coachella per aggiornamenti in tempo reale su questo festival nel deserto da Aperol e Camila Mendes direttamente dalla Terrazza Aperol, accompagnati da un sensazionale aperitivo VIP.

"Forte del suo felice legame con la musica, Aperol ha il piacere di accogliere nuovamente gli ospiti del Coachella con l'aperitivo, un autentico rituale italiano del tempo libero, simbolo delle esperienze vissute insieme agli amici nelle occasioni conviviali di ogni giorno",ha affermato Andrea Sengara, Head of Marketing di Campari America . "Aperol Aperitivo Italiano è un omaggio alle nostre radici e al nostro impegno per celebrare la tradizione italiana. Siamo entusiasti di condividere questa atmosfera gioiosa insieme agli appassionati di musica sotto il sole del deserto".

I fan che brinderanno nella zona del Grand Archway saranno accolti in una Piazza Aperol dal caratteristico arancione brillante, che offrirà angoli dedicati agli scatti fotografici e alle attività digitali, un tram che percorrerà lo spazio interno e una terrazza pergolata sul tetto da cui ogni giorno, al tramonto, volteggeranno nell'aria migliaia di bolle di sapone, a incorniciare gli splendidi colori dei tramonti nel deserto. Nel padiglione arancione brillante, gli ospiti si sentiranno immediatamente trasportati in Italia nel bel mezzo del deserto, in un viaggio alla scoperta della storia dell'Aperol Spritz. Proprio come le autentiche piazze dei paesi italiani, la Piazza Aperol è un luogo di incontro, dove abbracciare amici vecchi e nuovi, creando legami all'insegna della passione del brand per la musica e la convivialità. Aperol è al Coachella nella Piazza Aperol situata nell'area principale del Grand Archway, nonché nell'area VIP generale, nel Rose Garden VIP e nella Terrazza Aperol.

Coachella è la prima tappa del tour 2024 dei festival musicali a cui parteciperà Aperol, per nutrire la passione del brand per la musica e la convivialità. Negli ultimi anni, Aperol è stato un importante ospite e partner sostenitore di diversi festival musicali in tutto il mondo. Chi non riuscirà a bere un aperitivo in nostra compagnia nel deserto del Coachella, potrà farlo in occasione di tanti altri festival musicali di spicco, in programma nei prossimi mesi dell'anno.

Aperol ricorda agli appassionati di musica e di concerti di gustare Aperol responsabilmente sia durante il Coachella che per tutta la durata della stagione dei festival musicali.

Brinda insieme a noi.

Aperol Spritz: metodo 3-2-1Ingredienti:

PREPARAZIONE: In un calice da vino riempito di ghiaccio, aggiungere 3 parti di Prosecco Cinzano D.O.C., seguite da 2 parti di Aperol. Completare con 1 parte o una spruzzata di soda, mescolare delicatamente se necessario e guarnire con una fetta di arancia. Il risultato è un cocktail dal colore arancione perfettamente uniforme.BICCHIERE: Calice da vinoGUARNIZIONE: Fetta di arancia

INFORMAZIONI SU APEROL/APEROL SPRITZAperol® è l'iconico aperitivo conosciuto in tutto il mondo per il suo colore arancione brillante e l'inconfondibile profilo aromatico floreale, che deriva da una ricetta segreta, rimasta invariata da oltre un secolo. Creato nel 1919 dai fratelli Barbieri in Veneto, Aperol Spritz è l'inimitabile cocktail che celebra la gioia dei legami conviviali, attorno al quale nascono esperienze condivise memorabili. Aperol Spritz è un rituale che richiama lo stile di vita italiano all'insegna dei momenti trascorsi insieme.

Aperol Spritz è il 1° cocktail in Italia* e il 6° cocktail più venduto al mondo**. Questo iconico cocktail viene preparato miscelando Aperol, Prosecco Cinzano e una spruzzata di soda, all'interno di un calice da vino riempito di ghiaccio e guarnito con una fetta di arancia. Il suo profilo aromatico leggero, floreale ed erbaceo lo rende ideale in ogni occasione.

INFORMAZIONI SUL GRUPPO CAMPARICampari Group è uno dei maggiori player a livello globale nel settore degli spirit, con un portafoglio di oltre 50 marchi premium e super premium, che si estendono fra brand a priorità globale, regionale e locale. Le priorità globali su cui si concentra il Gruppo includono: Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey e Grand Marnier. Il Gruppo, fondato nel 1860, oggi è il sesto per importanza nell'industria degli spirit di marca a livello mondiale. Ha un network distributivo su scala globale che raggiunge oltre 190 Paesi nel mondo, con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. La strategia del Gruppo punta a coniugare la propria crescita organica attraverso un forte brand building, e la crescita esterna attraverso acquisizioni mirate di marchi e business. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari Group conta 23 impianti produttivi in tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 26 paesi. Il Gruppo impiega circa 4.700 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001.

INFORMAZIONI SU CAMPARI AMERICACampari America LLC è una società interamente controllata da Davide Campari-Milano N.V. Campari America ha sviluppato un portafoglio esclusivo per qualità, stile e innovazione, che la rendono la scelta prediletta di distributori, rivenditori e consumatori. Campari America gestisce il portafoglio statunitense di Campari Group, con marchi d'eccellenza quali SKYY® Vodka, SKYY Infusions®, Grand Marnier®, Campari®, Aperol®, Wild Turkey® Kentucky Straight Bourbon, American Honey®, Russell's Reserve®, The Glen Grant® Single Malt Scotch Whisky, Forty Creek® Canadian Whisky, BULLDOG® Gin, Cabo Wabo® Tequila, Espolón® Tequila, Montelobos® Mezcal, Ancho Reyes® Chile Liqueur, Appleton® Estate Rum, Wray & Nephew® Rum, Coruba® Rum, Ouzo 12®, X-Rated® Fusion Liqueur®, Frangelico®, Cynar®, Averna®, Braulio®, Cinzano®, Mondoro® e Jean-Marc XO Vodka®.

*Fonte: Doxa, studio online di aprile 2023, condotto su un campione di 1802 persone di età compresa tra i 18 e i 55 anni, che hanno consumato un cocktail alcolico in Italia negli ultimi 3 mesi**Fonte: Brands Report 2022 di Drinks International***Gli ospiti della Terrazza Aperol del Coachella devono presentare un pass VIP e avere più di 21 anni

