Appian leader nelle soluzioni di orchestrazione dei processi della PEAK Matrix® 2024 di Everest Group

MILANO, 3 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato oggi di essere al primo posto nel nuovo report Process Orchestration Products PEAK Matrix® Assessment 2024. Secondo il report, l'orchestrazione dei processi supporta le aziende nel progettare, gestire e monitorare i processi aziendali end-to-end. L'analisi ha preso in considerazione 24 aziende di tecnologia in diverse funzionalità chiave, tra cui:

Appian si è classificata al primo posto nell'orchestrazione dei processi grazie al suo impegno per abilitare la progettazione e la gestione end-to-end dei processi attraverso un'interfaccia visiva low-code/no-code. In qualità di leader, Appian è stata premiata anche per aver investito nell'intelligenza artificiale generativa, per migliorare la produttività dei dipendenti generando automaticamente nuova conoscenza e altri contenuti in grado di accelerare i flussi di lavoro. Appian è stato l'unico fornitore a ricevere il punteggio più alto nella categoria "Implementazione e Supporto", un riconoscimento importante per l'offerta di customer success e la profonda competenza nei processi dell'azienda.

Secondo Everest Group, "Appian mira a fornire un'automazione e un'orchestrazione completa dei processi attraverso la sua piattaforma unificata low-code. I suoi continui investimenti in intelligenza artificiale generativa, AI Skill e Process HQ sottolineano il suo impegno verso l'innovazione".

"L'approccio moderno di Appian all'orchestrazione dei processi, insieme alle sue integrazioni native con l'automazione, l'intelligenza artificiale generativa, l'intelligenza dei processi e l'attenzione alla sicurezza e alla privacy dei dati sono solo alcuni dei fattori chiave che hanno contribuito al suo posizionamento", ha commentato Amardeep Modi, Vice President di Everest Group.

"Appian semplifica i processi aziendali per risolvere le sfide di automazione più complesse dei nostri clienti", ha commentato Malcolm Ross, SVP Product Strategy di Appian. "La Piattaforma Appian include una potente intelligenza artificiale, orchestrazione dei processi, automazione e intelligence per aiutare le aziende a promuovere l'innovazione e ottimizzare l'operatività. Inoltre, il nostro enterprise data fabric consente alle organizzazioni dei settori regolamentati di migliorare l'esperienza del cliente rimanendo conformi alle normative".

Per consultare il report.

Appian

Appian è una società di software per l'orchestrazione dei processi aziendali. La Piattaforma Appian consente ai leader di progettare, automatizzare e ottimizzare processi importanti, dall'inizio alla fine. Grazie alla nostra piattaforma leader di settore e all'impegno per il successo dei clienti, Appian gode della fiducia delle principali organizzazioni per guidare un cambiamento trasformativo dei processi. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it. [Nasdaq: APPN]

Disclaimer I dati estratti concessi in licenza ed estrapolati dai report PEAK Matrix® di Everest Group possono essere utilizzati da terze parti autorizzate per l'uso nelle proprie attività marketing e promozionali. Estratti selezionati dai rapporti PEAK Matrix® di Everest Group non forniscono necessariamente il contesto completo della ricerca e analisi. Tutte le ricerche e le analisi condotte dagli analisti di Everest Group e incluse nei report PEAK Matrix® di Everest Group sono indipendenti e nessuna organizzazione ha pagato una commissione per essere presente o per influenzare la propria classifica. Per accedere alla ricerca completa e per saperne di più sulla nostra metodologia, visitare Everest Group PEAK Matrix®.

Everest GroupEverest Group è una società di ricerca leader a livello mondiale che supporta i leader aziendali a prendere decisioni sicure. Le valutazioni PEAK Matrix® di Everest Group forniscono analisi e approfondimenti di cui le aziende hanno bisogno per prendere decisioni critiche sulla selezione di fornitori di servizi globali, sedi, prodotti e soluzioni all'interno di vari segmenti di mercato. Al contempo, i fornitori di questi servizi, prodotti e soluzioni si rivolgono a PEAK Matrix® per valutare e calibrare le loro offerte rispetto ad altri nel settore o nel mercato. Ulteriori dettagli e contenuti: www.everestgrp.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2571966/DGR_Everest_PEAK_Matrix_report_social.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/5057498/Appian_Caption_2700px_Logo.jpg

