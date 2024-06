Appian nomina Emanuele Galdi nuovo Lead Partner Sales in Italia

Con oltre 15 anni di esperienza nel settore IT, Galdi guiderà la crescita e l'espansione dei partner di Appian in Italia

MILANO, 6 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) annuncia la nomina di Emanuele Galdi come nuovo Senior Partner Sales Manager di Appian Italia. Galdi vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore IT e una comprovata competenza nella trasformazione digitale, nell'automazione dei processi aziendali e nell'integrazione dei sistemi in vari settori, tra cui quello bancario, assicurativo, manifatturiero ed energetico.

Con questa nomina, Appian prosegue con la sua strategia di crescita per affermarsi quale protagonista in Italia nell'automazione e nell'orchestrazione dei processi aziendali end-to-end. Appian è approdata sul mercato italiano nel 2015 ed è cresciuta grazie a partner e clienti fidelizzati in molti settori, tra cui il Gruppo Bancario ICCREA, Poste Italiane, Amadori e il Comune di Milano. Negli ultimi cinque anni, i dipendenti di Appian in Italia sono cresciuti del 182% e aumentati del 600% da quando l'azienda è entrata nel mercato.

"Appian si avvale da sempre del supporto di partner importanti in grado di offrire un significativo valore aggiunto ai nostri clienti", ha commentato Oscar Garcia de Andoin, Regional Vice President of Partners in Southern Europe & LATAM di Appian. "Il nostro Partner Program favorisce, incentiva e premia i partner che sviluppano nuove opportunità e i nostri team locali sono fondamentali per offrire nuove soluzioni nell'automazione dei processi e nella gestione dei progetti. Emanuele sarà un importante tassello nel nostro team, aiutandoci ad espandere e guidare il team dei partner in Italia per ampliare la nostra presenza e supportare la crescita di Appian sul territorio italiano".

In qualità di Senior Partner Sales Manager di Appian Italia, Galdi rafforzerà e farà crescere l'ecosistema di partner locali e globali di Appian, e agevolerà l'accesso dei partner a una formazione sui prodotti e sulle vendite per promuovere l'eccellenza nella realizzazione dei progetti per i clienti comuni. Il suo ruolo prevederà anche l'impegno e l'allineamento con i partner durante l'intero ciclo di vendita, dall'identificazione dei progetti dei clienti all'accelerazione e alla chiusura delle vendite. Inoltre, Galdi sarà responsabile dell'introduzione di soluzioni innovative ai clienti italiani per aiutarli nella trasformazione digitale.

"Il programma per i partner Appian, con un maggiore accesso alla formazione, alle risorse e agli incentivi finanziari di Appian, dimostra il nostro impegno per il loro successo", ha commentato Emanuele Galdi. "Migliorare l'esperienza dei partner di Appian e allineare le nostre strategie ci porterà a raggiungere insieme un rapido successo. Sono già in corso diverse iniziative locali per estendere la nostra rete, garantendo sempre una qualità di implementazione commisurata alle capacità della nostra piattaforma".

Galdi è entrato in Appian nel 2021 come Customer Success Manager ed è stato promosso a Director dopo meno di un anno. Prima di Appian, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Capgemini per oltre 15 anni ed è stato anche dirigente in Deloitte Italia. Galdi ha conseguito un EMBA Ticinensis presso l'Università di Pavia.

AppianAppian è una software company che automatizza i processi aziendali. Grazie alla Appian AI-Powered Process Platform è possibile progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, in modalità end-to-end. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i propri flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, ottenendo migliori tassi di crescita e offrendo esperienze superiori ai propri clienti. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it.

