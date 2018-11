Settef cresce ancora nel segmento professionale e lancia con i key customers il piano di azione 2017 per una Vittoria Collettiva

Si è tenuta a Cesenatico, giovedì 16 febbraio, la riunione di inizio anno tra Settef e i suoi principali clienti. Moltissime le novità del piano marketing presentato per accelerare ulteriormente la crescita registrata dal brand nell’ultimo biennio

Cresce ancora il segmento professionale per Cromology e Settef

Nonostante il mercato non dia ancora segni di decisa ripresa, Cromology, il Gruppo di cui Settef fa parte, registra una ulteriore crescita del volume di affari nel segmento professionale: quello della gamma di soluzioni e servizi destinati agli utilizzatori professionali, imprese, applicatori specializzati, progettisti. Anche per il 2016 il Gruppo si è confermato leader assoluto di mercato con il 7% di quota di mercato, una quota che supera il 20% se si prende come riferimento il volume d’affari censito da Assovernici, l’associazione italiana dei produttori di vernici, che racchiude i principali gruppi. Questo il messaggio trasmesso da Maurizio Angeleri, Direttore Marketing Cromology Italia, ai key customers Settef riuniti a Cesenatico per discutere il piano di azione 2017 per il brand Settef.

Il nome del meeting, “La Vittoria Collettiva”, è il filo conduttore dell’azione aziendale del 2017. Un percorso iniziato lo scorso dicembre con la Convention Aziendale Cromology. Il tema simboleggia l’importanza nel coordinare le azioni, lavorando in partnership (e non come semplici fornitori), superando i paradigmi del passato per dare nuovo slancio al business, sempre caratterizzato dalla professionalità e dalla passione per il proprio lavoro, al fine di ottenere i migliori risultati del mercato. Così spiega Massimiliano Bianchi, Direttore Generale di Cromology Italia, il significato dello slogan che accompagnerà tutte le azioni dell’azienda per quest’anno.

Settef sempre più vicina, con i suoi servizi, ai professionisti dell’edilizia e architettura

Anche per il 2017 Diego Marcucci, Marketing Manager Settef, rinnova l’impegno dell’azienda a sostenere con la formazione l’aggiornamento degli operatori del settore

Il piano di formazione online 2017 prevede quattro incontri, su temi di specifico interesse dei professionisti del settore:

- 24/3/2017 Finiture per la facciata: come scegliere le più adatte

- 30/06/2017 Piano del colore 2.0: progettazione del colore in città con le soluzioni Settef

- 26/10/2017 Manutenzione del cappotto termico: le tecnologie e le soluzioni per prolungare la vita del sistema

- 24/11/2017 BIM: Tecnologia ed evoluzione della progettazione del cappotto

Per ogni corso seguito, Settef consegnerà un attestato personalizzato di partecipazione.

Continua anche l’impegno nella ricerca relativa alle tematiche più critiche per gli operatori del settore, quali le evoluzioni normative, la verifica degli errori più ricorrenti di progettazione e posa e la condivisione delle soluzioni più efficaci. I risultati vengono anche quest’anno divulgati mediante e-book dedicati alla migliore progettazione ed esecuzione della facciata, in tutti i suoi aspetti: dal cappotto al colore, dalla risoluzione delle patologie dell’involucro all’apprendimento delle ultime evoluzioni tecniche, di prodotto e di posa.

Settef: prodotti sempre più performanti e ancora più impegno nell’ambito del colore

Continua anche l’impegno di Settef per un costante miglioramento delle proprie soluzioni: durante la convention Diego Marcucci ha annunciato l’imminente lancio di nuove formulazioni sia per la linea di finiture a base silossanica che a base di silicati. Gamme particolarmente performanti per ottenere facciate durevoli, autopulenti, a basso consumo e rispettose della tradizione architettonica italiana. Diego Marcucci ha infine annunciato durante la convention la volontà dell’azienda di lavorare sul tema del colore in collaborazione con architetti italiani operanti a livello mondiale.

Per maggiori informazioni su Settef: www.settef.it

Press Contact: Dott.ssa Daniela Origgi

Origgi Consulting - Ufficio Stampa

ufficiostampa@origgiconsulting.it

Mob. +39 347 1729113