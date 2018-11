Cappotto termico: la checklist Viero per evitare i 10 principali errori nell'esecuzione

I risultati nella realizzazione del cappotto termico sono influenzati sia dalla scelta del sistema, che dalla sua progettazione e posa. La checklist Viero consente di verificare ed evitare i 10 più frequenti errori di posa

L'impegno di Viero per il sistema di isolamento termico di qualità

Viero è uno dei soci fondatori di Cortexa, il Consorzio per la cultura del Sistema a Cappotto, e produce sistemi di qualità certificati ETA.

La qualità di un isolamento a cappotto, però, non è determinata solo dalla scelta del sistema a cappotto corretto e di qualità, bensì anche dalla qualità della progettazione e posa.

Viero, socio fondatore del Consorzio Cortexa, si impegna così da sempre a diffondere le più recenti conoscenze in campo di progettazione e posa del cappotto termico. Nell’ottica di un supporto completo a progettisti e applicatori, Viero mette a disposizione un ampio programma di formazione a distanza gratuita sul cappotto termico e corsi in aula presso la propria scuola di formazione CromoCampus. Viero propone inoltre un servizio di consulenza gratuito che può essere richiesto compilando il formulario online o chiamando il numero verde 800 825161. Il servizio orienta progettisti e applicatori nella scelta del sistema di isolamento più adeguato e fornisce consigli e supporto per una corretta progettazione e posa.

Sulla base di una lunghissima esperienza nella produzione del sistema di isolamento a cappotto Vieroclima e grazie al continuo dialogo con imprese e applicatori specializzati, infine, Viero ha stilato la CHECK LIST DEI 10 ERRORI DI POSA che si riscontrano con maggiore frequenza in cantiere.

La checklist Viero: i 10 errori più diffusi nella posa del cappotto

1) Errore 1: mancato posizionamento del profilo di partenza

Il profilo di partenza è un elemento essenziale per iniziare la posa su una struttura già definita. L’utilizzo del profilo di partenza consente di iniziare il posizionamento da una altezza da terra non inferiore a 2 cm e di garantire la corretta applicazione in linea dei pannelli.

2) Errore 2: errato posizionamento del pannello isolante

Le lastre devono essere posizionate, come da manuale, dal basso verso l'alto e sfalsate di almeno 25 cm le une dalle altre, al fine di consentire una più equilibrata distribuzione delle tensioni ed evitarne la separazione conseguente ai movimenti interni. I bordi delle lastre non devono coincidere con le fughe determinate da un cambio di materiale nel supporto e nei raccordi di muratura.

3) Errore 3: errato incollaggio dei pannelli

L’errato incollaggio dei pannelli, non corrispondente ai metodi sopra descritti, può portare a diversi inconvenienti dovuti al movimento degli stessi, noti come effetto camino e effetto materasso. È inoltre importante ricordare che non deve essere posizionato alcun collante tra i pannelli isolanti.

4) Errore 4: mancato o errato riempimento delle fughe maggiori di 2 mm

Se le fughe tra i pannelli superano i 2 mm, queste devono essere riempite con porzioni del medesimo materiale isolante. Per fughe entro i 5 mm è possibile utilizzare un’idonea schiuma isolante a bassa densità. A differenza di quanto ancora troppo spesso si può osservare in cantiere, le fughe non devono essere riempite con materiale isolante.

5) Eccessiva esposizione del materiale isolante (EPS grigio)

L’ EPS grigio, a causa delle sue caratteristiche, richiede una protezione maggiore rispetto agli altri tipi di isolanti. È necessario che non venga lasciato troppo esposto alle intemperie e protetto mediante appositi ombreggianti.

6) Errato incollaggio della rete di armatura

La rete deve essere posizionata al centro o nel terzo esterno dell‘intonaco di fondo, poi stesa a partire dall’alto verso il basso. Molti anni di esperienza ci insegnano che, purtroppo, la seconda rasatura, fondamentale, non viene effettuata. Mancando questa, non è possibile parlare di rasatura armata e tantomeno garantire il sistema. A volte, invece, manca la prima rasatura, che è semplicemente appoggiata al pannello isolante. Nella giunzione tra una rete e l’altra, i lembi devono essere sfalsati e devono sovrapporsi per 10 cm.

7) Rete non apprettata

La rete in fibra di vetro deve essere adeguatamente apprettata, ovvero deve essere antialcalina. Questo trattamento fa sì che la rete non venga deteriorata dal rasante.

8) Mancato rinforzo della rete a 45° in prossimità degli angoli

Spesso, nelle applicazioni di cappotto, si osserva che sono assenti le porzioni di rete posta a 4 5° in prossimità degli spigoli delle finestre, elementi fondamentali per rispondere alle tensioni che si sviluppano.

9) Utilizzo di diversi materiali isolanti

L’utilizzo di diversi materiali isolanti sulla medesima parete è un errore grave. I pannelli, infatti, hanno una diversa risposta sia in relazione al comportamento termico (come diversi valori di conduttività) sia al comportamento tensionale (come diversi valori del coefficiente di dilatazione termica).

10) Errori di tassellatura

Gli errori dovuti all’assenza o ad una cattiva tassellatura sono molto frequenti e comportano dei danni di notevole entità, sia in termini di durata che di estetica della facciata e del cappotto, come si può osservare dalle immagini che seguono.

La check list Viero non rappresenta l’intera gamma di errori che si possono commettere posando il cappotto, ma solo una selezione degli errori più comuni che si possono osservare in cantiere. Per qualsiasi altro dubbio è possibile contattare Viero per una consulenza gratuita mediante il sito www.viero-coatings.it/contatti/ oppure tramite il numero verde 800 825161.

I sistemi a cappotto Vieroclima di Viero

Viero propone con il marchio Vieroclima 8 diversi sistemi a cappotto per utilizzi diversi:

1. VIEROCLIMA P: Sistema a cappotto con pannelli in EPS e collante/rasante in pasta.

2. VIEROCLIMA PV: Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti in EPS e collante-rasante minerale.

3. VIEROCLIMA R: Sistema di isolamento termo-acustico a cappotto con pannelli isolanti in lana di roccia a doppia densità.

4. VIEROCLIMA SK: Sistema di isolamento termo-acustico a cappotto con pannelli isolanti in schiuma polyiso espansa rigida (PIR)

5. VIEROCLIMA W: Sistema di isolamento a cappotto con pannelli isolanti in fibra di legno.

6. VIEROCLIMA S: Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in sughero naturale.

7. VIEROCLIMA SW: Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in EPS, specifico per supporti in legno.

8. VIEROCLIMA 2 : Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli isolanti in EPS specifico per interventi su cappotti esistenti.

Viero è una società del Gruppo Cromology Italia, ed opera da oltre 40 anni nel campo dell’edilizia professionale proponendo una vasta gamma di soluzioni per la facciata:

- Prodotti di preparazione

- Finiture

- Risanamento del calcestruzzo

- Deumidificazione, malte e rasanti a calce

- Vieroclima sistema a cappotto

- Sistema elastomerico

- Prodotti speciali

FOTOGALLERY

Per maggiori informazioni: www.viero-coatings.it

Ufficio stampa Viero:

Origgi Consulting, Strategie di Convers(az)ione

Press Contact: Dott.ssa D. Origgi

Tel. 347 1729113 – ufficiostampa@origgiconsulting.it