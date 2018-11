Il cappotto Thermophon di Settef e la finitura Silacryl R per la riqualificazione della scuola elementare di Povoletto (UD)

Diego Marcucci, Marketing Manager di Settef

"L'intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica della scuola elementare di Povoletto (UD), avviene in un momento in cui il Governo Italiano conferma il suo massimo impegno per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici scolastici italiani." afferma Diego Marcucci, Marketing Manager Settef. "La scuola di Povoletto, come tanti edifici scolastici, era costruita con pannelli in calcestruzzo armati e priva di isolamento, con un conseguente elevato consumo energetico e scarso comfort degli spazi. Il cappotto termico Thermophon di Settef e la finitura acrilsilossanica Silacryl R di Settef provvedono, da oggi, a garantire un ottimale isolamento termico ed una facciata bella e durevole, realizzata con un prodotto in grado di massimizzare la resa e ridurre gli sprechi."

Scuola di Povoletto: riqualificazione energetica con il cappotto Thermophon PV di Settef

I lavori per la scuola elementare di Povoletto prevedevano la riqualificazione energetica dell’edificio costituito da pannelli in calcestruzzo armati, mediante l’esecuzione di un sistema di isolamento termico a cappotto sulla facciata esterna. Per potere prosare correttamente il cappotto, i lavori hanno previsto, prima, il ripristino delle parti in calcestruzzo ammalorate e la posa di adeguati giunti di dilatazione. Successivamente è stato posato il cappotto termico Settef Thermophon PV, dotato di pannelli isolanti in EPS bianchi o grigi (additivati di grafite) e con collante/rasante minerale in polvere.

Silacryl R: la finitura acrilsilossanica Settef per la facciata della scuola di Povoletto

Silacryl R è il rivestimento acrilsilossanico di Settef certificata ETA come rivestimento di finitura per l’isolamento della facciata con il cappotto termico Thermophon. Facile da applicare, garantisce una elevata adesione e protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi. Sylacril R garantisce una massima resistenza agli agenti atmosferici.

Per maggiori informazioni: www.settef.it

PRESS CONTACT

Origgi Consulting - Strategie di Convers(az)ione

Dott.ssa Daniela Origgi

ufficiostampa@origgiconsulting.it – Mob. 347 1729113