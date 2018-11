Il London Stock Exchange Group inserisce il Gruppo OKNOPLAST nel ranking "1000 Companies to Inspire Europe"

È stata appena pubblicata l’ultima edizione del ranking "1000 Companies to Inspire Europe" stilato dal London Stock Exchange Group (LSEG). Fra le aziende più dinamiche e in rapidissima crescita È stato inserito il gruppo OKNOPLAST, azienda presente con 300 rivenditori in Italia, rinomata per l’innovatività dei suoi prodotti nell’ambito dei serramenti in PVC.

Il rapporto, preparato dal LSEG, è molto rispettato da tutti gli imprenditori europei ed indica quelle realtà aziendali che già da ora esercitano un’influenza positiva sugli andamenti dei mercati europei e che, in base alle previsioni future, parteciperanno ancora di più allo sviluppo economico europeo e creeranno nuovi posti di lavoro stabili. Come sottolineano gli autori del ranking, le aziende selezionate si distinguono dalla concorrenza e sono leader nei settori che rappresentano. La maggior parte delle aziende inserite nel rapporto fa parte del settore della produzione e dell’ingegneria, circa il 20%. Al secondo posto, con l’11%, si piazza il settore alimentare.

Un aspetto molto importante che è stato preso in esame dal LSEG è inoltre il livello di innovatività delle imprese. Fra i soggetti che hanno partecipato all’edizione di quest’anno del ranking ci sono aziende che hanno presentato più di 8000 brevetti e marchi registrati. Queste aziende insieme creano la forza dell’imprenditorialità europea e non stupisce che fra queste realtà ci sia anche il gruppo OKNOPLAST, che nei suoi 24 anni di attività ha introdotto più di 50 innovazioni nei suoi prodotti.

"Essere presenti nel ranking 1000 Companies to Inspire Europe è per noi un riconoscimento importantissimo. È anche la prova di come il mantenimento dei massimi standard qualitativi e l’innovatività - da sempre caratteristica inscindibile dell’attività di OKNOPLAST - portino risultati tangibili non solo dal punto di vista del business, come possiamo già constatare dai risultati delle vendite e della produzione" - ha affermato Mikołaj Placek, CEO del Gruppo OKNOPLAST.

Lo stesso Placek ha così continuato: “Sono profondamente convinto che proprio quelle soluzioni innovative e uniche abbiano un impatto enorme sullo sviluppo di tutto il settore dei serramenti e che, come dimostra la nostra classificazione nel ranking britannico, possono diventare fonte di ispirazione non soltanto per i produttori di porte e finestre. E’ proprio grazie a queste soluzioni che abbiamo potuto costruire la nostra reputazione di azienda leader nel settore dei serramenti in PVC in Europa e di creare in più occasioni nuovi trend ed ispirare altre aziende del ramo”.

Una tradizione secolare

Il London Stock Exchange Group (LSEG), situata a Londra in Paternoster Square, è una delle maggiori holding al mondo per volume d’affari. Nasce dalla fusione delle borse valori di Londra, una delle borse valori più antiche al mondo, e di Milano. il LSEG ricopre un ruolo finanziario e sociale fondamentale nell’economia mondiale, dando la possibilità alle aziende, tra cui le PMI di accedere a fondi per lo sviluppo e la crescita.

Per informazioni

OKNOPLAST - numero verde 800760060 - www.oknoplast.it