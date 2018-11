Ceramiche Refin al Cersaie 2018, le nuove collezioni e inediti progetti multisensoriali

Casalgrande (RE), 15 Ottobre 2018. Ceramiche Refin, impresa attiva dal 1962 e player di riferimento nel mercato ceramico italiano ed internazionale, ha scelto Cersaie 2018 per la presentazione delle nuove collezioni. Sono stati occupati due spazi del Salone internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno, all’interno dei quali sono state esposte le novità di quest’anno, espressione del migliore made in Italy.

Il grande formato 120x278 cm, con uno spessore di soli 6 mm, rientra tra le novità 2018 esibite da Refin. È il risultato di una raffinata ricerca tecnica e del know-how acquisito in anni di attività professionale, spesi nel mercato delle piastrelle in ceramica di grande formato.

Il formato speciale sarà associato alle nuove collezioni dalle molteplici suggestioni materiche, ma anche a prodotti che già compongono l’offerta.

Il grès porcellanato delle collezioni Refin

Nella collezione CREOS di Refin il grès porcellanato usufruisce dell’appeal estetico delle resine mediante superfici lievemente mosse ed irregolari, definite dall’alternanza di zone leggermente lucide e campiture di colore più opache che rimanda agli effetti tipici del processo di asciugatura delle resine artigianali.

Sono previste cinque varianti neutre della texture e ben tre nuovi colori. Ampia la scelta anche per quanto riguarda i formati, presente la variante 120x278 cm.

La linea STARDUST trae invece ispirazione dai contrasti e dalla luminosità del cielo stellato. Si tratta di ceramiche contraddistinte da un intreccio di venature tono su tono e leggeri riflessi creati dal lustro che, sfiorato dalla luce, conferisce un elegante effetto metallescente.

I formati disponibili sono 75x150 e 75x75. Sono state implementate due finiture matt e soft, proposte in quattro gradazioni cromatiche di toni freddi. A ciò vanno ad aggiungersi i mosaici 37.5x37.5 cm, composti da tessere quadrangolari di varie dimensioni, intervallate da due profili di metallo color oro o bronzo che generano originali combinazioni geometriche.

TUNE è la collezione realizzata su una originale combinazione di materiali lapidei provenienti da diverse aree dell’Europa del Nord, selezionati e miscelati per comporre pattern inediti.

Le ceramiche sono attraversate da delicate venature, piccoli grani e le loro superfici hanno un aspetto “sabbioso”. Gli articoli della linea sono stati prodotti in formati di grandi e medie dimensioni: 120x120, 60x120, 60x60, 30x30 e versione per esterno 90x90 OUT2.0.

Sono inoltre presenti tre tipi di mosaici - il Muretto 3D, il Mosaico Linea e il Mosaico – mentre per quanto riguarda le colorazioni, Refin ha disposto quattro nuance naturali (Snow, Rock, Lava e Desert).

La collezione GIANT(piastrelle gres grande formato effetto legno) narra la grandezza della natura e la maestosità delle foreste di castagni millenari. Ad accrescerne il valore evocativo contribuisce il formato di grande dimensione 30x240. Non è però l’unico, s’aggiungono i formati 25x150 e 15x90. Le sei opzioni della colorazione sono ispirate dai toni tipici del tronco di castagno.

Cersaie 2018, le novità presentate da Ceramiche Refin

In occasione dell’evento Cersaie sono state presentate anche le collezioni MASTER PLAN, che si richiama al fascino del calcestruzzo, e PRESTIGIO, frutto di un nuovo interesse per i materiali lapidei. Le due linee sono prodotte in alcuni colori nelle nuove lastre da 120x278cm.

Nella cornice bolognese Refin ha dato prova dell’attenzione riposta sul segmento delle superfici per esterni. Vi sono molte nuove proposte nel formato 90x90 cm della innovativa linea OUT 2.0 di piastrelle in grès porcellanato a spessore 2 cm. Caratteristiche che garantiscono i massimi standard qualitativi e prestazioni nel lungo periodo.

Il progetto GIARDINO, concepito per l’Hospitality e il Retail, ideato da Refin in collaborazione con Adriani & Rossi Edizioni, rappresenta l’iniziativa più sorprendente. L’originale concept di spazio commerciale fornisce un’esperienza multisensoriale, coinvolgendo vista, gusto, olfatto e tatto.

