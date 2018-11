Prolux Vitro: la finestra "tutto vetro" di OKNOPLAST

Oknoplast, azienda leader nella produzione di finestre in PVC, presenta la nuova finestra Prolux Vitro effetto "tutto vetro".

Nata dopo un lungo percorso di Ricerca&Sviluppo, questa finestra di nuova generazione risponde alle esigenze della moderna architettura che predilige la luce naturale e le trasparenze e punta all’essenziale. Prolux Vitro, infatti, segue la tendenza minimal nel mondo dell’architettura e dell’interior design all’interno e all’esterno degli spazi abitativi.

Parola d’ordine di Prolux Vitro è proprio spazio al vetro senza alcun elemento superfluo!

Cuore pulsante del serramento resta il PVC, core business del brand Oknoplast, reso robusto grazie al rinforzo in acciaio presente all’interno della struttura.

Sul lato interno della finestra è possibile ammirare le ante rivestite da una elegante lastra in vetro temperato che nasconde completamente l’anta stessa dando vita a particolari giochi di luce e trasparenza.

Il vetro è incollato al profilo in PVC della finestra e garantisce eccellenti parametri tecnici e di risparmio energetico.

Dal lato esterno, invece, Prolux Vitro appare come una semplice lastra di vetro senza struttura che scompare completamente all’interno della parete. Quello che ne consegue è un bellissimo effetto visivo e una straordinaria purezza stilistica.

Particolare molto elegante e degno di nota è la maniglia perfettamente squadrata - progettata da Oknoplast - che viene fissata direttamente sulla lastra di vetro. E per completare il risultato, sono state inserite cerniere a scomparsa che esaltano la forma complanare di Prolux Vitro.

La finestra è disponibile nel colore grigio antracite sul lato interno, mentre all’esterno è possibile scegliere tra una ampia gamma di varianti colore e finiture.

Non è solo il design a fare di Prolux Vitro un serramento degno di nota. Oknoplast infatti ha progettato questa finestra con eccellenti parametri tecnici: nasce con un triplo vetro in dotazione standard e si distingue per gli eccezionali parametri di isolamento termico Uw = 0,77 W/ (m²K) che rendono la finestra adatta anche alle case passive.

Per informazioni

OKNOPLAST

numero verde 800760060

www.oknoplast.it