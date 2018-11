Triflex protagonista del ripristino delle architetture d'acqua della Reggia di Versailles

Milano, 20 novembre 2018 - Il restauro completo delle fontane e degli specchi d’acqua della Reggia di Versailles è stato deciso nel più ampio contesto delle imprese di ripristino dell’intera Reggia di Versailles, ad opera dell’architetto Pierre André Lablaude, capo del dipartimento "Monumenti Storici", impegnato nella tutela degli edifici storici francesi. Le fontane e gli specchi d’acqua della reggia rappresentano uno degli elementi più prestigiosi del giardino ma presentavano problematiche di usura e di scarsa tenuta dell’acqua. A causa della natura e della complessità di questa infrastruttura, è stato necessario un propedeutico studio accurato, a cui è seguita una fase di test per valutare come le differenti tipologie di prodotti rispondevano alle differenti condizioni atmosferiche delle architetture d’acqua. Era inoltre necessario identificare delle soluzioni in grado di non alterare l’aspetto estetico di queste strutture e che consentissero un intervento rapido, risolutivo e in grado di garantire, nel tempo, procedure di manutenzione molto semplici.

La scelta finale è ricaduta sui sistemi Triflex ProTect e Triflex ProDetail.

Triflex ProTect è un sistema d'impermeabilizzazione liquido ad alte prestazioni: tempi di indurimento brevissimi, una superficie finale senza giunti e saldature e resistenza all’idrolisi lo rendono perfetto per l'utilizzo su superfici con presenza di acqua per lungo tempo, come appunto le fontane decorative. La possibilità di posa su vecchie impermeabilizzazioni senza la necessità di demolire la struttura preesistente garantisce grandi benefici a livello di tempo e di costi. Questo elemento caratterizzante è sicuramente un valore aggiunto nel momento in cui l’intervento deve essere effettuato su monumenti di grande importanza storica, dando la possibilità di agire sulla struttura senza apportare nessuna modifica. Triflex ProDetail è invece l’alleato ideale per impermeabilizzare dettagli minuti e complessi così come giunti stretti e difficili.

Per maggiori informazioni su Triflex: www.triflex.com/it/home.html