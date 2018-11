Una casa dall'effetto urban style grazie al nuovo rivestimento ALUover di Oknoplast

Dopo l’effetto cemento e l’effetto nero Onyx, Oknoplast propone un’altra novità: ALUover®. Questo originale rivestimento in alluminio, dal fascino Urban Style e proposto nel colore acciaio spazzolato, sfrutta le migliori caratteristiche delle finestre in PVC e l’estetica sobria dell’alluminio.

Quelli che fino a poco tempo fa sembravano essere due universi lontani e paralleli, finalmente possono convivere in un’unica finestra mantenendo ben salde le proprie caratteristiche: da un lato il PVC con tutte le sue proprietà - impermeabilità all’aria e all’acqua, assenza di manutenzione ed eccellenti valori di isolamento sia termico che acustico e core business del Gruppo Oknoplast – dall’altro il gusto per lo stile metropolitano essenziale tipico dell’alluminio.

Nel dettaglio, le finestre della serie ALUover® sono costituite da una struttura in PVC, che garantisce eccezionali parametri in termini di isolamento termico e acustico, e da una estetica che conferisce al serramento l’aspetto tipico di un infisso in alluminio.

Disponibile per il lato esterno della finestra, ALUover consente agli spazi abitativi di acquisire un tocco di modernità e di rispondere alle disposizioni condominiali. Inoltre, questo nuovo rivestimento permette a due materiali così lontani – l’alluminio e il PVC - di convivere in un unico prodotto mantenendo però la loro unicità.

Con la finitura ALUover, disponibile nell’elegante colore acciaio spazzolato, il Gruppo Oknoplast propone ai consumatori la giusta soluzione per unire la voglia di una casa dal perfetto mood industrial alle grandi qualità che solo un materiale come il PVC riesce a garantire.

Con questa nuova finitura e questa sfumatura di colore, i serramenti avranno un’allure più raffinata e sarà un’opportunità per donare ai propri spazi abitativi un’atmosfera più in linea con le tendenze del momento.

Grazie ad ALUover, inoltre, non sarà più necessario rinunciare a un materiale a scapito dell’altro, ma si potrà far convivere in armonia PVC e alluminio!

Per informazioni

OKNOPLAST

numero verde 0549 905424

www.oknoplast.it