Premio Klimahouse Startup Award: Immobilgreen.it tra le finaliste

Roma, 19 dicembre 2018 - Immobilgreen.it , giovane azienda attiva nel settore dell’edilizia sostenibile e della bioedilizia, è stata selezionata tra le startup che concorreranno al prossimo premio Klimahouse Startup Award, che si terrà a Bolzano in occasione della fiera KlimaHouse dal 23 al 26 gennaio 2019. Il Premio Klimahouse Startup Award è un ambito riconoscimento per tutte le giovani aziende che apportano innovazione nei settori della costruzione, del risanamento, dell’arredamento e dell’efficienza energetica nell’edilizia.

Per Immobilgreen.it Innovazione vuol dire Connessione

Se le innovazioni di prodotto o di processo non riescono a raggiungere il pubblico, allora non può esserci davvero innovazione. Per questo motivo Immobilgreen.it punta a diventare il canale per connettere con un filo diretto chi sceglie soluzioni abitative all’avanguardia con chi offre competenze e strumenti per realizzare queste abitazioni.

Immobilgreen.it mette al centro l’utente che, spaesato, si avvicina all’esperienza dell’acquisto o della costruzione della sua abitazione. L’utente può trovare facilmente soluzioni su misura alle proprie esigenze e il portale lo seguirà in tutti i passi necessari a realizzare la sua nuova casa, partendo dalla ricerca del terreno, offrendo soluzioni per finanziare la costruzione, professionisti per la progettazione, fino a trovare il migliore costruttore disponibile per realizzarla.

Un nuovo modo di concepire il mercato dell’edilizia in Italia

Immobilgreen.it organizza la domanda e l’offerta di case basandosi su 3 concetti fondamentali: Sicurezza, Salubrità, Sostenibilità.

Come ci dice Fabio Tantari, CEO e fondatore del portale immobilgreen.it: “Useremo questi 3 concetti fino alla nausea:

1) Non possiamo vivere in case che ci crollano addosso, uccidendoci.

2) Non possiamo vivere in case che ci fanno ammalare di malattie respiratorie, e reumatiche a causa degli squilibri bioclimatici e della cattiva qualità dell’aria.

3) Non possiamo vivere in case che ci prosciugano il portafoglio con costi energetici insostenibili per noi e per il Pianeta.

Dobbiamo scegliere di vivere in case sicure, salubri e sostenibili.

Tralasciando per un attimo l’ecosostenibilità e il concetto di impronta ecologica del settore residenziale (basti pensare che il surriscaldamento globale è causato per il 40% dai consumi residenziali), le case in cui l’uomo vivrà nel prossimo futuro dovranno essere leggere, modulari, in un rapporto con il suolo e l’ambiente molto meno invasivo e inquinante di come è concepita l’edilizia attuale. In altre parole, dovranno essere “green”.

Pensiamo che i motori di ricerca abbiano un ruolo importantissimo in questa evoluzione e che, se le informazioni fossero mostrate e organizzate in modo tale da indirizzare la ricerca verso le ‘case giuste’, questa transizione obbligata sarebbe molto più veloce.”

L’importanza di essere presenti a KlimaHouse

KlimaHouse è senza ombra di dubbio la fiera più importante nell’ambito della bioedilizia e dell’edilizia sostenibile in generale. A Bolzano si incontrano le principali aziende europee che si occupano di “edilizia alternativa”, ovvero di quell’edilizia improntata all’efficienza energetica e alla sostenibilità, con un occhio di riguardo al risanamento delle abitazioni già esistenti.

Immobilgreen.it offre a queste aziende una vetrina esclusiva, attraverso la quale poter incontrare i propri clienti sparsi su tutto il territorio nazionale, 365 giorni all’anno.

Immobilgreen.it: Chi Siamo e Cosa Facciamo

Immobilgreen è il primo portale italiano interamente orientato alla ricerca di Case Ecosostenibili in Italia. Gli annunci di immobili in vendita vengono catalogati in base alle loro prestazioni energetiche. Per chi invece vuole costruire casa, immobilgreen.it offre un’ampia sezione di annunci di terreni edificabili in vendita, sui quali è possibile realizzare una delle costruzioni in bioedilizia che si trovano nel catalogo delle case prefabbricate in legno, dove i migliori costruttori italiani offrono informazioni dettagliate e dove ogni utente può richiedere informazioni, interagendo con aziende e progettisti direttamente all’interno della piattaforma. Anche trovare un mutuo per acquistare la prima casa o finanziare la costruzione della casa diventa facile attraverso immobilgreen.it

La pubblicazione di annunci immobiliari e di terreni è aperta sia ad agenzie che a privati. Le aziende che costruiscono prefabbricati in legno, invece, sono sottoposte ad accurata valutazione prima di essere accettate sul portale.

Per Maggiori Informazioni

Immobilgreen.it

Sito: https://www.immobilgreen.it

Email: info@immobilgreen.it