Infissi e sicurezza, ecco le soluzioni di Schulz Italia

Frosinone, 26 novembre 2019. Gli infissi non sono solamente elementi di design capaci di cambiare la percezione di un ambiente, ma sono piuttosto dei veri e propri protagonisti della casa (o del luogo in cui vengono posizionati), capaci di influire sulla vita di tutti i giorni sotto diversi punti di vista: dei buoni infissi possono infatti migliorare l’illuminazione delle stanze, contrastare la dispersione di calore e incidere positivamente sul fronte della sicurezza. Ecco perché sono sempre di più le persone che decidono di dotare la propria casa di infissi di qualità. Un’azienda di riferimento per l’acquisto di questi prodotti è Schulz Italia, protagonista nel settore da ormai oltre 20 anni, durante i quali ha portato lustro al nostro paese realizzando decine di soluzioni all’insegna delle tecnologie più all’avanguardia, delle materie prime di maggior qualità, con un riguardo particolare per l’alluminio e il PVC, e del design più raffinato.

Infissi in alluminio

Uno dei fiori all’occhiello di Schulz Italia è sicuramente Lumex, un infisso in alluminio ritenuto un vero e proprio “dispositivo emozionale”. Grazie alla sua rivoluzione tecnologica, l’azienda è infatti riuscita a ridurre drasticamente le dimensioni dell’infisso, in modo tale da migliorare in maniera esponenziale la vivibilità dell’ambiente in cui viene posizionato. Da una parte si è lavorato per realizzare dei telai talmente sottili, che misurano appena 67 millimetri, in modo da donare uno slancio mai visto prima alle finestre; dall’altra si è reinventato il nodo centrale, investendo su un nuovo modello simmetrico che misura solamente 98 millimetri di ingombro. Due innovazioni queste che permettono al cliente di godere di vetrate più ampie del 30% rispetto a quelle di una finestra classica.

Infissi e sicurezza

La sicurezza è un altro dei temi su cui Schulz Italia lavora incessantemente dal giorno della sua fondazione. Per essere felici all’interno di un qualsiasi ambiente, che sia domestico o lavorativo, c’è bisogno di sentirsi tutelati. Non a caso, l’architettura lavora allo scopo di fondere le esigenze estetiche, quelle strutturali e quelle legate alla sicurezza del cittadino. A ciò si aggiunge che, purtroppo, diverse analisi confermano come quasi la metà dei furti in appartamento vengano realizzati forzando le finestre, che sono storicamente considerate il punto debole delle abitazioni. Dati piuttosto preoccupanti, soprattutto se confermati anche dalle ultime indagini del Censis, secondo le quali in Italia avverrebbe un furto domestico ogni 2 minuti.

Sistema Sekur per una massima protezione

Ecco perché Schulz ha deciso di realizzare il Sistema Sekur, un vero infisso antieffrazione. Questo sistema ha una certificazione di Classe RC3, nonché un sistema di ferramenta pensato appositamente per tutelare il cliente in maniera del tutto innovativa. I principali elementi di Sekur sono la ferramenta dell’infisso, montata su tutti e quattro i lati della finestra perimetralmente (sia sull’anta semifissa che su quella mobile), in modo da aumentare la quantità di nottolini antistrappo; i nottolini antistrappo realizzati con una conformazione particolare e con un profilo a fungo che permette di utilizzare nuovi riscontri in acciaio, capaci di costituire un nodo a prova di scasso. Il vetro utilizzato all’interno del Sistema Sekur certificato con un grado di resistenza P5A grazie alla stratificazione 44.6.

