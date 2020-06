Suning Plaza aprirà 22 e più complessi commerciali smart, migliorando il sistema di smart retail a scenario pieno

NANJING, Cina, 12 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Il China International Fashion Retail Industry Summit 2019 si è svolto dal 3 al 4 dicembre al Bellagio Shanghai, il prestigioso hotel 5 stelle internazionale di proprietà di Suning Real Estate. A questo evento retail di grande livello hanno partecipato oltre 300 brand retail di fama mondiale come Sephora, Sisley e Belle International.

Alla presenza di questi marchi internazionali, Suning Plaza ha introdotto il suo piano triennale 2020-2023 di apertura di oltre 22 complessi commerciali smart, che dovrebbero coprire una superficie totale di quasi 4 milioni di metri quadrati in varie città cinesi di primo e secondo livello, mostrando lo sviluppo a grandi balzi fatto da Suning Real Estate nelle operazioni immobiliari smart negli ultimi dieci anni e più.

Suning Plaza, in quanto piattaforma e vettore dello smart retail di Suning, integra quasi tutti i modelli di business di Suning e le sue tecnologie all'avanguardia come i big data e le operazioni digitali. Ogni centro commerciale è situato nel quartiere degli affari di una città. La disposizione degli oltre 22 complessi commerciali smart espone l'ardente ambizione di Suning di migliorare i canali offline ed erigere più gateway al suo smart retail.

Cavalcando le tecnologie di smart retail all'avanguardia di Suning e di tre eccellenze chiave di internet scenario-based, smart supply chain e operazioni digitali, Suning Real Estate ha costruito un modello di retail totalmente nuovo, con scenari di consumo omni-channel, come dimostrato dai 73 centri commerciali smart che opera.

I 73 centri commerciali di smart retail realizzano uno scenario onnicomprensivo di consumo smart con diversi formati retail come l'autogestito Suning Jiwu, Suning Red Baby e SuFresh così come altri business in partnership in ambito di arte, tempo libero e sport.

Durante il summit, Suning ha stretto partnership con molteplici brand prestigiosi per unire gli sforzi tesi a rinforzare l'attuale innalzamento nel consumo di qualità in Cina.

Il tema del summit 'Integrare il settore del fashion retail, innovare l'ecosistema del fashion retail' è in sintonia con il valore che Suning promuove. Negli ultimi anni, Suning ha diffuso i vantaggi chiave dello "scenario internet + smart supply chain", il formato di smart retail "Due complessi, due negozi e specificità multiple" è esploso in tutte le direzioni. Con l'acquisizione quest'anno di Wanda Department Store e di Carrefour Cina, il layout a pieno scenario smart retail di Suning, l'espansione di categorie complete, la costruzione logistica globale e la configurazione di catena industriale internazionale sono state ulteriormente migliorate.

Suning ha costituito un sistema comprensivo e aperto di smart retail negli ultimi decenni ed ha la volontà di unirsi ad altre aziende e brand, di condividere le soluzioni digitali per smart retail e costruire insieme una piattaforma internet leader scenario-based per promuovere lo sviluppo del settore retail in Cina.

Informazioni su Suning Holdings Group

Fondata nel 1990, Suning è una delle imprese commerciali leader in Cina con due società quotate in Cina e in Giappone. Nel 2019, Suning Holdings Group si è classificata tra i top tre brand fra le 500 maggiori aziende non statali in Cina con un fatturato annuo di 602,5 miliardi di RMB (circa 77,24 miliardi di euro) ed ha continuato a guidare la lista nella categoria del retail online. Aderendo alla missione dell'azienda di "guidare l'ecosistema intersettoriale creando una qualità della vita eccellente per tutti", Suning ha rafforzato ed esteso il suo core business nel retail attraverso un ecosistema aziendale costituito da molteplici settori verticali, come l'immobiliare commerciale, servizi finanziari e sport. Suning.com, la controllata principale pioniera nelle vendite al dettaglio online ed offline, è stata inserita nella lista delle Fortune Global 500 per tre anni consecutivi dal 2017 al 2019.