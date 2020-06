PUMA e X-BIONIC® fanno insieme una collezione di abbigliamento altamente funzionale

BOSTON e WOLLERAU, Svizzera, 19 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- Il marchio sportivo globale PUMA e il gruppo svizzero di abbigliamento tecnologico X-BIONIC® hanno progettato una collezione di capi da corsa termoregolanti, che garantiranno agli atleti una temperatura ottimale durante tutte le fasi di una corsa, nonostante le condizioni esterne.

La tecnologia brevettata X-BIONIC® 3D Bionic Sphere® con tecnologia ThermoSyphon® scalda quando si ha freddo e raffredda quando si suda. Utilizza il sudore come un elemento chiave nel processo di termoregolazione, lasciando una pellicola sottile di umidità sulla pelle ma evitando che il corpo si senta bagnato. Il sudore in eccesso può facilmente evaporare, in quanto viene trasportato lontano dal corpo.

Rispondendo ad un crescente bisogno per capi innovativi da corsa che permettano agli atleti di ottenere le migliori prestazioni, la collezione PUMA I X-BIONIC, sarà composta da magliette a manica corta, pantaloncini da corsa, calzini corti e lunghi, e giacche.

"PUMA è sempre alla ricerca di tecnologie di alta classe, migliori per i nostri consumatori e la collaborazione con gli specialisti del settore è uno dei modi per perseguire questo obiettivo," commenta Charles Johnson, Direttore Globale dell'innovazione di PUMA.

"Con X-BIONIC® il nostro intento era quello di creare una collezione di abbigliamento che permettesse sia agli atleti dalle migliori prestazioni che ai consumatori di sentirsi a proprio agio indipendentemente dalle condizioni climatiche. Si tratta di una grande collaborazione; che combina la tecnologia X-BIONIC® con il design di PUMA."

"Integrando la nostra tecnologia brevettata e pluripremiata in questa capsula per le corsa, unica nel suo genere, PUMA I X-BIONIC diventa un'icona dell'eccellenza atletica," ha dichiarato il professor Dr. Bodo Lambertz, fondatore di X-BIONIC®.

La tecnologia brevettata X-BIONIC® è progettata per atleti che vogliono mantenere una temperatura ottimale, mantenendeo la compressione muscolare parziale, utilizzando il sudore come un elemento chiave nel processo di termoregolazione. Il sistema 3D Bionic Sphere® con tecnologia ThermoSyphon® lascia una pellicola sottile di umidità sulla pelle evitando che il corpo si senta bagnato. Sweat Traps® trasporta il sudore in eccesso permettendogli di evaporare eliminandolo attraverso la dinamica termica.

X-BIONIC.com Mantenere prestazioni ottimali con PUMA: la nuova collaborazione PUMA I X-BIONIC sarà disponibile a partire dal 1º gennaio 2020 su PUMA.com, PUMA Stores in tutto il mondo e su

PUMA

Puma è uno dei marchi sportivi leader nel mondo, progettando, sviluppando, vendendo e commercializzando calzature, abbigliamento ed accessori. Da oltre 70 anni, PUMA ha incessantemente spinto avanti lo sport e la cultura creando prodotti veloci per gli atleti più veloci del mondo. PUMA offre prestazioni e prodotti di stile di vita ispirati allo sport in categorie come calcio, corsa e formazione, basket, golf e motorsport. Collabora con rinomati progettisti e brands per portare influenze sportive nella cultura di strada e nella moda. Il gruppo PUMA possiede i marchi PUMA Cobra Golf e Stichd. La società distribuisce i suoi prodotti in più di 120 paesi, impiega più di 13,000 persone in tutto il mondo, e ha sede in Herzogenaurach/Germany.

X-BIONIC®: "Turn Sweat Into Energy"

X-BIONIC® è un marchio sportivo ed innovativo leader in tutto il mondo con oltre 20 anni di esperienza nella ricerca e sviluppo, 100% progettato in Svizzera. Con oltre 800 brevetti internazionali che ci portano oltre 788 premi internazionali trasformati in più di 1158 medaglie in campionati internazionali includendo le Olimpiadi, X-BIONIC® è il leader nell'abbigliamento sportivo tecnico ed è stato nominato "Most Innovative Brand" del mondo negli ultimi undici anni. Bionic significa apprendere dalla natura. X-BIONIC® significa superare la natura. Attraverso l'osservazione del mondo naturale, X-BIONIC® trasferisce la conoscenza di milioni di anni di evoluzione in soluzioni tecniche per migliorare le prestazioni dell'abbigliamento funzionale. Gli ingegneri, gli atleti e i progettisti X-BIONIC®, lavorano insieme ispirandosi al mondo naturale per creare l'interfaccia ottimale tra il corpo umano e lo sport. "Il sudore è troppo prezioso per essere sprecato." Con X-BIONIC® "Trasformi il sudore in energia." Le nostre tecnologie brevettate consentono di allenarsi più a lungo, in modo più sicuro e confortevole in qualsiasi condizione. La nostra tecnologia di termoregolazione scientificamente provata ottimizza la temperatura corporea permettendo agli atleti di esibirsi al meglio. La precisione svizzera dei nostri prodotti ad alta funzionalità, e la potenza innovativa della nostra ricerca e sviluppo, ha sede in Wollerau, Svizzera.

Contatti media:

alberto.turincio@puma.com , +1 617 488 1018 PUMA:Alberto Turincio Smith, PR Globale –, +1 617 488 1018