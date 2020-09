Aggiungi silenzio: le macchine elettriche silenziose di Volvo CE ora prenotabili online

GÖTEBORG, Svezia, 25 febbraio 2020 /PRNewswire/ -- Volvo Construction Equipment (Volvo CE) lancia il primo tool di e-commerce del Gruppo Volvo per la vendita di macchine. Questo portale internet offre ai clienti la possibilità di entrare in lista d'attesa per la prenotazione di una delle nuove macchine compatte elettriche Volvo.

Precursori del futuro dell'edilizia, il nuovo escavatore compatto elettrico ECR25 e la nuova pala gommata compatta elettrica L25 offrono zero emissioni allo scarico e basse vibrazioni e rumorosità. Sono dunque soluzioni perfette per cantieri urbani e più in generale per ambienti di lavoro sensibili. I clienti godranno inoltre di livelli di manutenzione più bassi, di un funzionamento più silenzioso e potranno conformarsi alle sempre più numerose normative ambientali. Per la prima volta dalla loro presentazione avvenuta l'anno scorso, i clienti possono ora prenotare le macchine elettriche registrandosi nell'apposito tool di prenotazione Volvo.

Come spiega Melker Jernberg, Presidente di Volvo CE, "siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l'esperienza del cliente, ottimizzare i nostri processi e utilizzare nuove tecnologie. Quindi quale momento migliore per annunciare una nuova piattaforma di vendita innovativa se non con il lancio sul mercato delle nostre macchine elettriche. Non vediamo l'ora di sentire cosa ne pensano i nostri clienti."

Ampliamento della base di clienti

Registrandosi sul nostro tool di prenotazione, accessibile da oggi nei mercati chiave di Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Norvegia (e nel prossimo futuro in altri mercati), i clienti possono accedere alla lista d'attesa per la produzione delle nostre macchine elettriche. I clienti verranno poi avvisati se sono stati selezionati per l'effettuazione di un vero e proprio ordine delle macchine che verranno lanciate sul mercato in estate.

Realizzato per offrire ai clienti maggiori opportunità per l'acquisto di una di queste macchine e per ampliare il modo in cui queste macchine vengono utilizzate dai clienti, il portale online è gestito in collaborazione con le concessionarie locali. Servizi finanziari Volvo, affiliata di Volvo CE e fornitrice di servizi finanziari a livello globale per il Gruppo Volvo, fornisce supporto per l'acquisto di queste macchine elettriche offrendo soluzioni di finanziamento flessibili.

Campagna di sensibilizzazione sull'elettromobilità

Questa settimana, Volvo CE sta introducendo la sua prima offerta commerciale di prodotti elettrici con il lancio di una campagna di sensibilizzazione sull'elettromobilità che intende mettere in evidenza i numerosi vantaggi sociali di questa tecnologia. La campagna Aggiungi silenzio è incentrata su uno dei vantaggi più significativi - e talvolta trascurati - delle macchine da costruzione elettriche, ovvero la riduzione dell'inquinamento acustico dannoso.

Come afferma Melker Jernberg, "Quando si parla di emissioni nocive, si pensa soprattutto alla CO2. Ma la ricerca dimostra che il rumore è altrettanto inquinante. Dobbiamo fare sforzi concertati per affrontare entrambe le emissioni se vogliamo costruire un domani più sostenibile".

www.volvoce.com/electromobility Per ulteriori informazioni sulle macchine elettriche, visitate

https://mma.prnewswire.com/media/1091633/Volvo_Construction_Equipment_Video.mp4 Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1091627/Volvo_L25_and_ECR25_Electric.jpg Video -Photo -

Follow us on social media: