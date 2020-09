Il lusso secondo “Venetian Gold”: artigianalità Made in Italy

Udine, 01/06/2020 - Pietre naturali di finissimo pregio, lavorate con amore, su ispirazione di quell'arte del fare tipicamente italiana, riconosciuta nel mondo come autorevole sigillo di esclusività. È su questi binari che si incardina la storia di “Venetian Gold”, partita nel 2016 da San Giorgio di Nogaro, a Udine, da un'idea della giovane imprenditrice Margherita Andreola. Un viaggio che ha per destinazione dimore disseminate ai quattro angoli della terra (private, ma non solo), nei cui ambienti interni così come negli spazi outdoor riconoscere l'impronta della squadra di artigiani in forza all'azienda friulana.

Professionisti che parlano il linguaggio della bellezza del più nobile italian style, impegnati in ogni fase della lavorazione di graniti, marmi, onici, travertini: dall'estrazione del blocco dalla cava fino all'installazione della lastra, dal taglio alla manutenzione. Abili conoscitori dei segreti della materia, sono in grado di interpretare al meglio il desiderio dei committenti, trasformando la creatività di arredatori e architetti di caratura internazionale in complementi d'arredo unici.

Scale, rivestimenti, camini, e poi pavimenti in travertino, piani di lavoro, lampade e tavolini da caffè. Dalla hall di un albergo alla cucina di un privato, passando dai locali dedicati ai servizi e messi a disposizione degli ospiti. Che siano classici o moderni, gli interni e gli esterni impreziositi dalle pietre naturali lavorate da “Venetian Gold” si riconoscono per le loro forme pure, per le geometrie contemporanee, le finiture ricercate, per quell'armonia perfetta tra eleganza e funzionalità che trasforma la vita di ogni giorno in un'esperienza straordinaria.

«Made in Italy per noi – sottolinea Margherita Andreola, responsabile di “Venetian Gold” – è sinonimo di artigianalità, il lusso più grande che ci si possa concedere in fatto di arredamento: le soluzioni che proponiamo non hanno eguali, perché ogni pietra è un unicum e i nostri artigiani sanno come esaltarne particolarità e caratteristiche. Un patrimonio di conoscenze che dà ad ogni progetto quel tocco in più. La nostra idea di bagni di lusso, ad esempio? Ambienti in cui a farla da protagonista sono lavorazione a intarsio e giochi cromatici tra materiali diversi, combinati secondo lo stile che si vuole ottenere, e dove anche i pavimenti sono rivestiti in pietra naturale».

Per informazioni: Grandi artigiani del Made in Italy, Venetian Gold, dal 2016 ad oggi, ha ispirato architetti e arredatori di caratura internazionale che ne apprezzano gusto e know how. La scelta del lusso delle pietre naturali caratterizza fortemente lo stile dei prodotti proposti, senza mai dimenticare funzionalità e design. L’arredamento proposto è lussuoso e molto evocativo, per risultati di grande impatto estetico.

Per contatti:

Margherita Andreola

tel: 0431 624511

e-mail: info@venetiangoldluxury.com

website: https://venetiangoldluxury.com/it/