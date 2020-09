Candock e Marina di Valletta: una partnership d’eccellenza

Candock continua la sua politica di espansione, insieme a partner di altissimo livello. Da poco infatti sono state installate delle nuove piattaforme nel Porto Turistico di Marina di Valletta: si tratta di 6 piattaforme per moto d’acqua “Jetslide” che si vanno ad aggiungere ai dieci già precedentemente installati da Candock nella marina Maltese.

Le piattaforme Galleggianti di Candock Italia

Candock è un’azienda Canadese che sviluppa, produce e commercializza piattaforme e sistemi modulari galleggianti per le più svariate esigenze. Distribuita in Italia e Malta da Asia s.r.l, tra i suoi prodotti di punta ci sono i pontili galleggianti: un sistema a moduli realizzato in polietilene ad alta densità di resina garantito venti anni. L’alta qualità dei prodotti Candock e il design unico in questo settore, li rende resistenti e perfettamente integrabili all’interno di diversi ambienti. Questi pontili, grazie al sistema modulare con cui sono sviluppati, hanno grande versatilità e possono soddisfare le richieste di ormeggio e non solo di porti, marine, stabilimenti balneari o laghi.

I pontili per canottaggio sono un altro prodotto di punta di Candock: la loro grande stabilità è un vantaggio che riscontrano facilmente tutti i vogatori. Questo tipo di pontile è stato studiato appositamente per questo tipo di esigenza, ascoltando le richieste dei professionisti del settore e ottenendo ben presto l’approvazione della Federazione Internazionale.

Un altro prodotto su cui Candock punta molto, e che è il protagonista di questa collaborazione con Marina di valletta, è Jetslide: si tratta di un bacino di carenaggio che, combinato con il sistema modulare a cubi, è l’ormeggio perfetto per le moto d’acqua e piccole imbarcazioni. Jetslide è una soluzione ideale: vi si accede semplicemente con la forza del motore e diventa la protezione perfetta per la moto d’acqua. La qualità dei materiali Candock, che sono tra l’altro eco-friendly e riciclabili, e l’innovazione tecnologica dei suoi sistemi fanno davvero così la differenza.

La partnership con Marina di Valletta

Proprio grazie a questa qualità e alla grande professionalità di Candock Italia, distributore dei prodotti per l’Italia e per Malta, si è instaurato un importante rapporto lavorativo con Marina di Valletta, reso ancora più forte da Strand Marine Ltd, partner tecnico di Candock Malta.

"Abbiamo scelto più volte Candock a Marina di Valletta, per l'ottima qualità del prodotto che è in linea con la filosofia della nostra struttura. Siamo inoltre molto soddisfatti della conoscenza tecnica e dell'assistenza del team Candock” (Niki Travers - Marina di Valletta General Manager-)

Marina di Valletta è un’azienda di altissimo livello marinadivalletta.com nata da un investimento di diversi milioni di euro. Quest’anno la collaborazione con Candock è proseguita quindi grazie all’installazione dei nuovi Jetslide per moto d’acqua che, insieme ai 10 che erano già presenti, rendono ancora più ampia l’offerta del porto turistico. La configurazione scelta da Marina di Valletta è adatta alle moto d’acqua di tutte le dimensioni, così da offrire ai clienti della Marina un servizio impeccabile.

Come ha sottolineato il General Manager, la scelta di Marina di Valletta è tornata nuovamente su Candock per la qualità dei prodotti ma anche per il valore aggiunto dato dall’assistenza e dalla conoscenza tecnica. Candock opera in questo modo: offre ai propri clienti soluzioni più che prodotti, seguendoli ad ogni passo, concordando con loro le decisioni migliori per avere un risultato che sia funzionale e duraturo.

