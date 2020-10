Debem: le pompe pneumatiche a doppia membrana sbarcano alla Fiera Ecomondo

Varese, 28 Ottobre 2020 - Nonostante un 2020 caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, in cui molte realtà hanno subito un inevitabile battuta d’arresto, aziende solide come Debem hanno proseguito il loro percorso di crescita. L’azienda, pur vantando delle solide radici italiane, continua inarrestabile il proprio processo di internazionalizzazione che la sta portando, a distanza di 45 anni dalla propria nascita, a vendere i propri prodotti in tutto il mondo.

Un percorso cominciato da una semplice pompa centrifuga in plastica da cui tutto è partito per poter realizzare quella che, di fatto, è una delle linee di pompe ad utilizzo industriale più complete sul mercato. Un’evoluzione, quella di Debem, caratterizzata da un fortissimo impegno per quel che riguarda la ricerca tecnologica e lo sviluppo di componenti sempre più performanti.

Debem e la Fiera Ecomondo

Come detto Debem, l’azienda di riferimento per quel che riguarda la progettazione e la costruzione di pompe industriali, sarà tra i protagonisti della prossima Fiera Ecomondo, uno degli eventi più importanti d’Europa per quel che riguarda l'innovazione tecnologica e industriale in ambito green che può vantare oltre 1000 espositori provenienti da circa 30 paesi differenti.

Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, infatti, l’appuntamento fieristico si svolgerà regolarmente anche se in modalità totalmente online. Le giornate previste per l’evento passano da 3 a 13 così da facilitare gli incontri “virtuali” tra espositori e visitatori nazionali e internazionali. Grazie ad una nuova piattaforma digitale, infatti, sarà possibile vivere l’esperienza della fiera in totale sicurezza e senza muoversi da casa o dal proprio ufficio.

In occasione dell’evento fieristico, gli specialisti di Debem presenteranno la Fullflow 502, la nuova pompa pneumatica a doppia membrana brevettata dall’azienda che offre standard altissimi in termini di affidabilità ed efficienza.

La Fullflow 502 si adatta perfettamente ad essere utilizzata nel settore della depurazione di acqua e fanghi, nell’industria tessile e del packaging, ma, anche, nei processi di lavorazione di pietra, ceramica, marmi e vetro.

Questa sua versatilità e le alte prestazioni offerte ne fanno una delle pompe a doppia membrana più interessanti sul mercato.

Debem e le pompe pneumatiche a doppia membrana

Grazie ad un impegno costante in ricerca e sviluppo, e ad un controllo diretto di tutto il processo produttivo Debem è, oggi, un’azienda internazionale che vende i suoi prodotti in tutto il mondo. Nata nel 1975 con un prototipo realizzato dal fondatore Marco De Bernardi, oggi Debem è l’azienda di riferimento per le pompe pneumatiche a doppia membrana, grazie anche ad un fatturato di oltre 8 milioni di euro, di cui oltre il 50% proveniente dall’estero.

Basti pensare che solo nel corso del 2019 l’azienda ha venduto più di 19 mila pompe industriali, di cui oltre 16 mila di quelle a doppia membrana. Tra i servizi offerti ai clienti spicca il “Pump School”, ossia i corsi di formazione su tutte le pompe prodotte a marchio Debem.

I corsi, che possono essere organizzati anche direttamente presso la sede del cliente, forniscono tutte le informazioni teoriche e pratiche per un corretto utilizzo delle pompe industriali. Ovviamente l’azienda mette a disposizione anche un efficiente servizio clienti che permette di ricevere assistenza su qualsiasi problematica di carattere tecnico possa presentarsi in fase di installazione o di ottimizzazione delle pompe e dell’impiantistica.

Fiore all’occhiello di Debem sono anche le tante certificazioni internazionali. Tra tutte segnaliamo la certificazione Atex destinata alle pompe dedicate alle installazioni in zone a rischio di esplosione, e la certificazione 3-A, dedicata alle apparecchiature che possono entrare in contatto con farmaci e alimenti.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.debem.com/it/

Busto Arsizio (VA)

info@debem.it