Mapei, DeWalt e il meglio dell’edilizia in sconto su Ediliamo.com

Milano, 4 Dicembre 2020. Con oltre 9.000 prodotti di arredo bagno, materiali e attrezzature edili in pronta consegna, Ediliamo.com è lo store online per chi è alla ricerca di articoli professionali per l’edilizia a condizioni vantaggiose. Si distingue per prezzi competitivi associati alla qualità di 130 marchi top di gamma, come DeWalt, Knipex, Ritmonio e Bossini. A cui si aggiungono spedizioni veloci, imballi sicuri e metodi di pagamento adatti ad ogni esigenza, anche con rimborso rateale.

C’è tutto quello che serve per interventi di costruzione e ristrutturazione sia in ambito aziendale che privato. Con la possibilità di acquistare piccoli e grandi quantitativi, contando su un servizio sempre professionale, con uno staff competente e in grado di consigliare il cliente nella selezione del prodotto. Merito della profonda conoscenza del settore e degli oltre 50 anni di esperienza nelle rivendite tradizionali.

Tra i prestigiosi brand in catalogo c’è Mapei, leader nella produzione di adesivi, sigillanti e prodotti chimici per edilizia, con decine di idropitture, stucchi, malte, leganti idraulici, eccetera. Proposta che oggi si arricchisce di Mapelastic Mapei, Mapelastic Turbo e Monolastic.

Si tratta rispettivamente di una malta cementizia bicomponente elastica, una malta elastica ad asciugamento rapido e una malta cementizia impermeabile monocomponente. L’ideale per interventi di impermeabilizzazione in numerosi contesti, dai balconi alle piscine, fino a strutture in calcestruzzo e massetti cementizi.

Ma sugli scaffali digitali di Ediliamo.com non ci sono solo articoli per l’edilizia. Fanno parte dell’offerta anche sanitari, rubinetteria e mobili per il bagno. E poi camini e stufe a pellet dei migliori marchi (come Edilkamin e Italiana Camini), elettroutensili, termoarredo, abbigliamento professionale, prodotti per la casa e il giardino.

E se la convenienza riguarda l’intero catalogo, gli eccezionali sconti raccolti nella sezione Promo rendono l’offerta ancor più vantaggiosa.

L’ordine arriva a destinazione in 24-48 ore e pagamenti anche a rate, senza interessi

L’attenzione verso il cliente si riflette in ogni aspetto della proposta Ediliamo. Le transazioni sono sicure, via PayPal, carta di credito e bonifico bancario. E grazie al servizio ScalaPay è possibile dilazionare il pagamento in tre comode rate, con scadenza ogni quattro settimane e zero interessi.

Affinché ogni prodotto arrivi a destinazione perfettamente integro, gli imballi sono curati scrupolosamente, con materiale antiurto, bancali, casse di legno e scarico con sponda idraulica (compreso nel prezzo) per i prodotti particolarmente pesanti. La spedizione avviene in 24-48 ore ed è applicata la politica soddisfatti o rimborsati: il cliente ha 14 giorni per rendere il prodotto, senza alcuna penalità, e ottenere quindi il rimborso.

Visita ora www.ediliamo.com e iscriviti alla newsletter. Ti aspettano sconti speciali!

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency