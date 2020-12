Shimao Wisdom Towers a Hangzhou: il futuro siamo noi. Il futuro è qui

HANGZHOU, Cina, 14 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Il 3 dicembre i leader del settore dell'intelligence e altri ospiti speciali hanno assistito al completamento della struttura principale delle Shimao Wisdom Towers. Questo importante edificio, alto circa 272m, è il precursore delle attività volte a favorire lo sviluppo di numerosi distretti industriali per le aziende smart. Con l'imminente arrivo dei Giochi Asiatici 2022 di Hangzhou, l'attenzione del mondo si concentrerà qui.

Le Shimao Wisdom Towers di Hangzhou sono una coppia di complessi urbani composto da 5 edifici, integrando uffici, LOFT privati e zone commerciali, con una superfice prevista di circa 500-2000mq, costruiti da Shimao nel parco industriale di Hangzhou, a Binjiang, la città dell'Internet of Things (o IoT), con un investimento di circa 8,8 miliardi di RMB. La città dell'Internet of Things, situata nel parco industriale di Binjiang, ospita più di 7.000 aziende, tra cui società tecnologiche globali di altissimo livello quali Microsoft, Cisco, Alibaba, NetEase, Huawei, Hikvision e Geely. Visto il recente sviluppo di questo distretto, era necessario inserire un punto di riferimento nello skyline che possa divenirne l'immagine simbolo. Il completamento delle Shimao Wisdom Towers non solo riempie il vuoto di super grattacieli a Binjang,ma diverrà anche il simbolo della città con la sua straordinaria altezza di 272 metri. Inoltre, in qualità di sede dei numerosi distretti industriali per le aziende smart, le Shimao Wisdom Towers di Hangzhou attireranno talenti d'élite e aziende leader di tutto il mondo. Diventando un polo d'attrazione per i migliori talenti del mondo, consentirà la trasformazione delle industrie high-tech e promuoverà lo sviluppo economico di Hangzhou.

Per soddisfare le necessità di spazi per uffici dela città e stabilire un collegamento organico tra "spazi, persone e attrezzature", le Shimao Wisdom Towers di Hangzhou hanno anticipato i quattro pilastri della teoria della creazione della saggezza: "hub digitali, sostenibilità, piattaforme interattive e spazi per uffici" utilizzando il sistema di visualizzazione BIM 3D di Alibaba per costruire una piattaforma per l'Internet of Things.

Questo punto di riferimento smart fungerà da pioniere per le unità funzionali intelligenti quali sistemi di accesso non induttivo, sale riunioni condivise, test di qualità dell'aria, test di comportamento del personale presente nell'edificio, combinati con i servizi personalizzati di gestione immobiliare per l'intero ciclo di vita dell'edificio offerti da Shimao. Con le tecnologie interconnesse avanzate in grado di massimizzare il comfort ambientale e l'efficienza energetica aziendale, Shimao fornirà una soluzione di smart office con un effetto complessivo migliore della somma delle sue parti.

Le Shimao Wisdom Towers di Hangzhou stanno ridefinendo il profilo della città e rinnovano il panorama grazie a questa notevole opera architettonica. Con un respiro internazionale unico, quest'opera introdurrà un contesto di comunicazione innovativo tra cultura, economia e tecnologia, creando un'interfaccia completamente nuova e avviando un dialogo con tutto il mondo.