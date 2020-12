Rubrica Speakers’Corner - Presentazione del libro:"Il gesto sacro. Una conversazione con Mario Botta"

Speakers' Corner- Il Gesto Sacro

Incontro con gli Autori

Lunedì 21 dicembre, Live ore 17.00

Lunedì 21 dicembre, in diretta web alle ore 17.00, torna la rubrica Speakers’ Corner del Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro “Il Gesto Sacro. Una conversazione con Mario Botta”. Il Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia, ospiterà gli autori Don Sergio Massironi (Rettore Collegio Villoresi) e Beatrice Basile. Presente all’incontro anche il fotografo Alessandro Nanni.

Il volume, edito da Electa, è costituito da una inedita e straordinaria conversazione che conduce ai fondamenti del progettare del grande Architetto ticinese, famoso per il rifacimento del Teatro alla Scala di Milano, del MART di Rovereto e del MoMa di San Francisco. Mario Botta - tra i fondatori dell’Accademia di architettura di Mendrisio - rivela come solo nella maturità e attraverso la progettazione di spazi sacri, abbia definitivamente guadagnato i principi base della sua disciplina: il perimetro, il muro, la soglia, la gravità, la luce, la trasparenza, il rapporto tra finito e infinito. Sono temi imprescindibili nella costruzione di spazi vivibili, a misura d'uomo: punti di resistenza e di nuovo inizio, a fronte di molte derive nell'evoluzione delle città.

La lettura di questo libro rappresenta un vero e proprio viaggio, dove i disegni di Botta si fondono con le parole, si mischiano con il dialogo sull’architettura egregiamente raccolto da Don Sergio Massironi e da Beatrice Basile. “E’ per me un grande onore - dichiara l’Avv. Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB - ospitare la presentazione di questo libro che va interpretato come un vero e proprio Gesto Sacro. Un confronto profondo e primordiale con il senso sacro di costruire, il gesto con cui l’essere umano lascia il proprio segno nella natura”, conclude il Presidente Ventimiglia.

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

