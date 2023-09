Europlex, Milano: “Plastica riciclata al 100%, dalla progettazione dello stampo al prodotto finito”

Europlex, azienda specializzata in manufatti in plastica ecosostenibile per i settori HO.RE.CA., GDO, telecomunicazioni, arredamento e automotive.

Termoformatura sottovuoto, taglio dei materiali plastici, assemblaggio e finitura. Con oltre 40 anni di esperienza, l’azienda Europlex di Sesto San Giovanni (MI) è arrivata alla terza generazione, sviluppando nel corso degli anni le sue potenzialità e guardando sempre avanti. Oggi, in particolare, l’attenzione è rivolta all’ambiente. L’azienda, infatti, ha messo a punto un processo produttivo di lavorazione dei materiali plastici che minimizza l’impatto sull’ambiente naturale. Europlex è una realtà altamente professionale, iniziata con Vincenzo Mineo insieme all’azienda Aladino realizzando e commercializzando lampade in plexiglass. È proseguita con Mauro e la nascita di Europlex, specializzandosi nello stampaggio di materiale plastico. Oggi sono entrati nella compagine anche i figli Marco e Federico e la produzione di manufatti termoformati è applicata in molti settori: HO.RE.CA, GDO, telecomunicazioni, industriale, arredamento, illuminotecnica, automotive e non solo.

“Lavoriamo solo materia plastica riciclabile al 100%, ossia il polimetilmetacrilato (PMMA), ABS, PST – spiega Mauro Mineo di Europlex -. Tutti gli scarti di lavorazione vengono accuratamente macinati e riutilizzati per le lastre di nuove produzioni, nel rispetto delle disposizioni e delle normative di settore. È un’operazione assolutamente circolare, perché in sostanza non c’è mai scarto di produzione. In questo modo possiamo garantire una sostenibilità al 100%”.

Nei vari processi di lavorazione e produzione di materie plastiche, l’azienda Europlex segue direttamente ogni aspetto, dallo stampo fino alla consegna finale, con accurate lavorazioni di rifinitura dei pezzi. “Abbiamo portato lo studio progettazione all’interno della nostra azienda - sottolinea Marco Mineo - in modo da poter seguire il cliente in ogni passo con tecnologie affidabili, che controllano ogni singolo dettaglio. Acquisite le specifiche caratteristiche richieste, si parte da una progettazione su misura (con disegno su CAD) per l’esecuzione di modelli e prototipi, per arrivare quindi alla produzione vera e propria. Abbiamo degli esperti che valutano la selezione e la scelta della materia prima più adatta, in base al tipo di lavoro da eseguire e alle esigenze, così da migliorare ogni prodotto e renderlo più performante a livello di qualità”.

Espositori alimentari, vetrinette, vassoi, pirofile, alzate da banco, insegne e stampati personalizzati, vassoi per la movimentazione, coperture per protezione, carter, pannelli, etc. Nei settori di applicazione in cui opera Europlex sono molti i vantaggi dell’uso di materie plastiche. “Prima di tutto per le caratteristiche tecniche - sottolinea Marco Mineo - il prodotto risulta più leggero, ma allo stesso tempo più resistente. Si possono, inoltre, fare delle modifiche che diversamente, con altri materiali come ad esempio il metallo, non sarebbero possibili. Con le materie plastiche, infine, si può realizzare qualsiasi prodotto in modo estremamente preciso ed efficace”.

Europlex di Sesto San Giovanni (MI) è un punto di riferimento per la produzione di manufatti termoformati per ogni tipo di applicazione, con competenze tecniche sempre aggiornate e l’esperienza professionale maturata in tanti anni di attività. Tutto è rigorosamente Made in Italy, lavorando solo in Italia e con aziende italiane.

