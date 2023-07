FAMM Infissi festeggia i suoi primi cinquant'anni con un evento speciale

Il 15 e il 16 settembre 2023 si terrà una due-giorni dedicata a professionisti, rivenditori, costruttori edili e clienti privati.

Padova, 3 Luglio 2023 - FAMM Infissi, produttore di porte e finestre con sede a Padova, ha recentemente festeggiato il suo cinquantesimo anniversario, un traguardo significativo che testimonia il costante impegno dell'azienda verso l'eccellenza. Per celebrare questo traguardo, FAMM Infissi ospiterà una due giorni il 15 e 16 settembre 2023, aperta a professionisti, distributori e pubblico in generale.

L'evento si svolgerà presso la sede della società, sita in Via Umberto I 75, Borgo Veneto (PD). La prima giornata sarà dedicata ad operatori del settore, professionisti e distributori, mentre la seconda giornata sarà aperta al pubblico. Il team di FAMM Infissi accoglierà i partecipanti negli spazi di rappresentanza e nei laboratori della sede, dove potranno scoprire le ultime novità del mondo FAMM. L'evento sarà l'occasione per presentare le nuove tecnologie produttive dell'azienda, che fondono l'innovazione con i tradizionali valori di design, funzionalità e soddisfazione del cliente. Queste tecnologie riflettono l'impegno di FAMM a stare al passo con i tempi, ad adattarsi ai cambiamenti ea contribuire all'evoluzione del settore.

L'evento del 15 e 16 settembre 2023 rappresenta la tappa più significativa di un percorso iniziato molti anni fa, un capitolo cruciale di una storia caratterizzata da dedizione, passione e coraggio. Questa storia ha raggiunto il suo apice sotto la guida di Alberto Marigo, l'attuale titolare, che negli ultimi dieci anni ha introdotto innovativi sistemi di produzione e progettazione. Questi sistemi combinano un'elevata efficienza energetica con una purezza estetica senza precedenti e sono supportati da apparecchiature all'avanguardia che consentono un'ampia gamma di stili, colori e approcci. L'offerta di FAMM Infissi comprende serramenti classici, standard e minimal, oltre a sistemi alzante-scorrevoli, persiane e oscuranti in legno ed altri materiali.

Se sei curioso di scoprire cosa FAMM Infissi ha in serbo per te, ti invitiamo a non perdere l'evento del 15 e 16 settembre 2023, che si preannuncia un'esperienza entusiasmante e istruttiva.

Sito web: https://famminfissi.it/

Via Umberto I, 75

35046 Borgo Veneto (PD) – Italy

Tel. +39 0429 86077

info@famminfissi.it