Fema Infissi: lo stile dell’abitare incontra l’efficienza della sostenibilità

L’Amministratore Massimo Festa guida un’azienda che unisce artigianato e alta tecnologia: “Per noi la cura dei dettagli e l’affidabilità dei materiali si traducono in ricerca continua. Così offriamo ai clienti soluzioni per ogni tipo di esigenza”

Roma 04/10/2023, L’abitare è uno degli aspetti del quotidiano che negli ultimi anni ha conosciuto più evoluzioni. Evoluzioni che riguardano sia i materiali utilizzati che il design, il quale, in alcuni casi, ha trasformato in oggetto d’arredo elementi della casa che fino a poco fa erano considerati solo dal punto di vista pratico. Un esempio, in tal senso, è quello delle finestre, in grado oggi di dare un tocco di originalità a una casa. E non solo, come spiega Massimo Festa, Amministratore della Fema Infissi srl:

«Fino agli anni 2000 una finestra era considerata un oggetto isolante che impediva l’ingresso in casa di aria e acqua. Oggi la prospettiva è completamente cambiata, anche grazie all’evoluzione dei materiali impiegati».

Non a caso, nella scelta degli infissi è ormai fondamentale affidarsi a esperti in grado di offrire soluzioni per ogni tipo di esigenza. La stessa Fema srl, da più di vent’anni consiglia ai clienti prodotti sempre al passo con l’evoluzione di tempi e tecnologie:

«Consideriamo il risparmio energetico – prosegue Festa – Anche in questo aspetto la scelta degli infissi è fondamentale. Così come è fondamentale in termini di sostenibilità ambientale, tema al quale le persone oggi sono sempre più sensibili».

Taglio termico, vetri ad alta densità, vetri selettivi. La Fema Infissi, grazie al suo lavoro di progettazione e realizzazione garantisce il meglio che il mercato è in grado di offrire.

«Le soluzioni oggi sono talmente tante che il lavoro di consulenza è fondamentale – spiega Romina Romeo, coamministratrice dell’azienda – Ogni casa ha la sua esigenza, esprime una sua personalità. Per questo il nostro impegno inizia con l’affiancare il cliente nella scelta più adatta alle sue esigenze e prosegue con il confronto con tecnici, ingegneri, architetti, per consegnare un prodotto pensato e realizzato nella più completa sinergia».

Sinergia che la Fema Infissi ha consolidato non soltanto con i privati, ma anche con imprenditori del settore ricettivo, garantendo eccellenza e affidabilità anche al servizio di B&B e alberghi.

«Dal nostro punto di vista – concludono Festa e Romeo – il tema principale è l’essere sempre all’avanguardia. In azienda realizziamo infissi, ma anche blindati, vetrate e tende. In ciascuno di questi settori uniamo lo stile artigianale della cura in ogni dettaglio, all’utilizzo di macchine ad alta tecnologia che ci permettono di rispondere anche alle esigenze più complesse».

Il tutto grazie a un personale altamente specializzato al servizio di una clientela in cerca dell’eccellenza.

Contatti: https://www.femainfissi.it/