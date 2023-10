Grandi spazi luminosi: il Loft recuperato da una storica Filanda ha come protagonista Prolux Evolution di Oknoplast

Milano, 24 ottobre 2023 – Nel cuore della città di Erba, in provincia di Como, nasce un Loft dai grandi spazi luminosi, tipici dei recuperi archeologico-industriale. Una Filanda costruita a fine Settecento è stato oggetto di una grandiosa ristrutturazione mirata a salvaguardare le caratteristiche originali di questo luogo pieno di storia, valorizzando gli ambienti spaziosi. Il concept di questo progetto di recupero è stata quella di convertire l'intero piano dell'edificio, precedentemente adibito a scopi artigianali e produttivi, in uno spazio residenziale. L'obiettivo primario è stato quello di preservare l'integrità del luogo originale, senza snaturarne l'essenza.

In una superficie totale di 160 mq, dall’atmosfera affascinante, sono stati creati ampi spazi open space. Per conservare il design minimalista e valorizzare al massimo la facciata dell'edificio, caratterizzata da numerose vetrate allineate su più piani e senza chiusure oscuranti esterne, è stato necessario sviluppare una soluzione alternativa. Grazie all'intervento progettato ed eseguito da OZ Lab, il reparto interno di Opificio Zappa Lab in collaborazione con FALPE, è stato possibile ottenere un risultato sorprendente, che ha visto l'utilizzo di Prolux Evolution, un infisso in PVC prodotto da Oknoplast con uno stile minimalista e arricchito dall'aggiunta di uno scuretto interno.

Queste finestre sono caratterizzate da profili sottili, un nodo centrale ridotto e perfetta simmetria, appositamente sviluppate per progetti di ristrutturazione. La loro capacità di massimizzare la luminosità (+ 22% di luce naturale rispetto alle tradizionali finestre in PVC) si dimostra particolarmente efficace anche in presenza di fori architettonici di dimensioni ridotte.

Un altro punto di forza di Prolux Evolution è l'isolamento acustico, che in questo specifico progetto è diventato un elemento essenziale. L’ex Filanda è situata in una delle principali strade di collegamento tra la città di Erba e le aree circostanti, ed è anche vicina a un polo scolastico. Per garantire un ambiente tranquillo e confortevole all'interno dell'abitazione, è stato fondamentale utilizzare vetrate e materiali di montaggio performanti.

Prolux Evolution non è stata scelta solo per le altissime prestazioni tecniche, ma anche per la sua estetica. Le linee nette e il profilo squadrato della finestra si sposa perfettamente con lo stile dell’ex filanda creando una perfetta armonia con l’ambiente circostante generando un dialogo naturale tra il passato dell’edifici e le tendenze architettoniche minimal-industrial più contemporanee.

L'abbondante luce naturale inonda l'interno dell'abitazione, creando un'atmosfera radiante e accogliente. Questa luce è in perfetta armonia con la storia e la tradizione dell'edificio, che accoglie con eleganza e raffinatezza diversi elementi di design moderno e contemporaneo.

La ricercatezza, curata nei minimi dettagli, si manifesta chiaramente attraverso varie scelte e soluzioni adottate all'interno del loft. Tra le sfumature di luce naturale che si infiltrano, è possibile ammirare pezzi storici dell'industria del legno-arredo della Brianza.

Al progetto di ristrutturazione hanno collaborato OZ Lab, FALPE, Studio Nava Matteo Architetto di Erba.

