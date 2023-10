Pavimenti e parquet Armony Floor, soluzioni di altissima qualità a prezzi di fabbrica

Milano, 26 ottobre 2023. Dove acquistare parquet per la propria casa, approfittando di tutta la bellezza di un pavimento in legno a prezzi competitivi? Grazie ad Armony Floor, realtà italiana che produce e commercializza parquet, è possibile beneficiare di un’ampia gamma di soluzioni di elevata qualità, accompagnate da una garanzia di 25 anni, ecologiche e certificate secondo le principali normative europee. Direttamente dal sito ufficiale www.pavimentieparquet.com è possibile richiedere un campione gratuito, così da verificare dal vivo la bellezza dei prodotti.

Armony Floor è una tra le poche imprese italiane ad essere sia produttrice che rivenditrice di parquet. Specializzata nella vendita al dettaglio e all’ingrosso, dà forma a prodotti di altissima qualità, che spaziano dai parquet bamboo ai pavimenti in rovere.

Navigando tra le diverse sezioni in cui si articola il portale digitale s’incontra un’ampia scelta di parquet prefinito bamboo, ossia già pronto per essere posato, senza bisogno di alcun intervento. Ideale per impreziosire ogni angolo di casa, anche il bagno e la cucina, è declinato in diverse tonalità, lavorazioni e finiture. A ciò, naturalmente, si uniscono anche parquet stratificati e multistrato, parquet bamboo flottante, nonché soluzioni in rovere e molteplici accessori.

Servendosi di collaboratori interni all’azienda, sempre presenti in loco, Armony Floor acquista esclusivamente materie prime di elevata qualità. Queste, successivamente affidate a ditte con grande esperienza, vengono trasformate mediante processi moderni ed ecologici, così da creare pavimenti in legno prestigiosi e durevoli nel tempo. Ogni fase della produzione, del resto, sfrutta tecnologie all’avanguardia.

I clienti che decidono di affidarsi ad Armony Floor possono approfittare di parquet di altissima qualità ad un prezzo davvero conveniente. L’impresa italiana, infatti, acquista direttamente dal produttore e rivende senza alcun intermediario. Ciò permette l’applicazione di condizioni vantaggiose.

I parquet Armony Floor sono coperti da una garanzia di 25 anni. La sicurezza dell’uomo e il rispetto dell’ambiente rappresentano da sempre dei capisaldi nella filosofia dell’azienda. Tutti i prodotti che figurano nell’offerta, infatti, sono ecocompatibili, biologici e certificati CE secondo le normative europee. Anche le colle e le vernici impiegate, naturalmente, sono ecologiche e formaldeide free.

Quanti desiderano toccare con mano la qualità del parquet possono visitare lo showroom di Coriano, Rimini, su appuntamento. In alternativa, contattando il team aziendale (anche sabato e domenica dalle 9:00 alle 19:00), è prevista l’opportunità di richiedere un campione gratuito, ricevendolo entro appena 48/72 ore, senza impegno. L’assistenza, in ogni caso, è garantita in ogni fase di permanenza online.

Infine, a richiesta, i clienti possono contare anche su un servizio di posa in tutta Italia. Chi lo desidera potrà dunque affidarsi senza preoccupazioni ad un gruppo di esperti, che realizzeranno con assoluta professionalità il nuovo pavimento.