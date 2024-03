ARKEMA sarà presente all'edizione di JEC di quest'anno con un portafoglio unico di materiali per compositi STAND 5T40 - PADIGLIONE 5

COLOMBES, Francia, 29 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Il mercato dei compositi rappresenta una doppia sfida in termini di performance e sostenibilità. I materiali innovativi e sostenibili di Arkema rispondono ad alcune delle principali sfide che la nostra società deve affrontare:

• Decarbonizzare il settore

• Accelerare lo sviluppo di nuove energie

• Promuovere l'economia circolare

• Intraprendere azioni per la salute e il benessere

Attraverso le nostre resine, additivi e adesivi, Arkema offre performance più elevate e soluzioni più sostenibili per soddisfare le richieste del mercato dei compositi.

PI ADVANCED MATERIALS ESPONE PER LA PRIMA VOLTA INSIEME AD ARKEMA Dopo che Arkema ha acquisito una partecipazione di maggioranza in PI Advanced Materials in Corea del Sud, le due società presenteranno film di poliimmide in grado di resistere a temperature estreme preservando la stabilità dimensionale, offrendo eccellenti proprietà elettriche e flessibilità. PI Advanced Materials è un importante fornitore di vari tipi di film di poliimmide per diverse applicazioni, in particolare quelle adatte al consolidamento o all'indurimento di compositi termoindurenti e termoplastici ad alta temperatura, in un'ampia gamma di spessori. Le pellicole PI vengono utilizzate in vari settori, tra cui dispositivi intelligenti, veicoli elettrici, semiconduttori, display, settore aerospaziale e applicazioni industriali.

ADESIVI INTELLIGENTI - Bostik presenterà le sue soluzioni adesive per incollare e riparare parti in composito, con particolare attenzione agli adesivi strutturali MMA SAF&FIT e alla gamma Pliogrip™ di adesivi strutturali poliuretanici ed epossidici 2K, adesivi istantanei Born2Bond™ e sigillanti SMP. Bostik presenterà inoltre i suoi additivi a basso profilo (LPA) per migliorare le proprietà intrinseche dei materiali compositi, come la loro resistenza chimica, termica e meccanica nei settori Sheet Moulding e Bulk Moulding Compound (SMC, BMC).

LIBERARE IL FUTURO CON I NASTRI UDX® DI ARKEMA - Arkema è orgogliosa di presentare una gamma di prodotti compositi semilavorati con il marchio UDX®. Questi prodotti si presentano sotto forma di nastri unidirezionali in fibra di carbonio, ciascuno impregnato con polimeri termoplastici a performance elevate.I principali sviluppi in corso con i nastri UDX® riguardano recipienti ad alta pressione per idrogeno e attrezzature sportive ad alte prestazioni.

NON SOLO NASTRI UDX®: TESSUTI E CHIP - Offriamo anche altri prodotti semilavorati basati su nastri UDX®, come tessuti e chip, per applicazioni specifiche. Inoltre, gli scarti della lavorazione tradizionale del nastro UD possono essere macinati e riciclati per altre applicazioni altamente impegnative.

RINFORZARE LA RESISTENZA DEL SISTEMA – I nuovi agenti rinforzanti core-shell Clearstrength® MBS offrono un'ampia versatilità di formulazione. Clearstrength® E980 ha proprietà di dispersione migliorate, mentre Clearstrength® XT152 ad alte prestazioni è progettato per monomeri (met)acrilici a polarità inferiore e resine idrofobiche.

RIDUZIONE DEI COV – I diluenti reattivi, i reticolanti e i leganti Sartomer® riducono i composti organici volatili (COV) e migliorano le proprietà meccaniche dei compositi termoindurenti, termoplastici e bio. L'offerta comprende opzioni a base biologica con oltre il 25% di contenuto biologico.

I COMPOSITI INTELLIGENTI DI DOMANI - Rispetto alle ceramiche piezoelettriche standard, i sensori basati su Piezotech® possono essere montati su superfici curve perché sono flessibili. Inoltre, grazie alla loro natura polimerica, possono essere integrati nel nucleo di serbatoi dei compositi e stampati su grandi superfici. L'assenza di metalli pesanti tossici e non riciclabili, la loro leggerezza e il basso consumo energetico li rendono i materiali preferiti.

PARTNERSHIP - Arkema sta collaborando con WW technologies, una società di licenza tecnologica, e con MultiMaterial-Welding, licenziatario della tecnologia Woodwelding®, per fornire una tecnica di fissaggio innovativa basata sulla poliammide 11 Rilsan®. WW technologies offre soluzioni di fissaggio efficienti, economiche e sostenibili che utilizzano l'energia ultrasonica per creare legami in materiali porosi come pannelli sandwich, polimeri non compatibili o schiume. MultiMaterial-Welding è un esperto nella logistica della tecnologia degli elementi di fissaggio. Rilsan® Poliammide 11, che è al 100% di origine biologica, viene offerta come tecnologia di fissaggio di prossima generazione grazie alle sue eccezionali proprietà meccaniche, alla versatilità in vari design e substrati e alle eccellenti performance applicative.

Basandosi sulla sua esperienza unica nella scienza dei materiali, Arkema offre un portafoglio di tecnologie di prima classe per soddisfare la domanda sempre crescente di materiali nuovi e sostenibili. Con l'ambizione di diventare nel 2024 un pure player nel settore dei materiali speciali, il Gruppo è strutturato in 3 segmenti complementari, resilienti e altamente innovativi dedicati ai materiali speciali - Soluzioni adesive, Materiali avanzati e Soluzioni di rivestimento - che hanno rappresentato circa il 91% delle vendite del Gruppo nel 2022 e un segmento degli Intermedi ben posizionato e competitivo. Arkema offre soluzioni tecnologiche all'avanguardia per affrontare le sfide, tra le altre cose, delle nuove energie, dell'accesso all'acqua, del riciclaggio, dell'urbanizzazione e della mobilità, e promuove un dialogo permanente con tutti i suoi stakeholder. Il Gruppo ha registrato un fatturato di circa 11,5 miliardi di euro nel 2022 e opera in circa 55 paesi, con 21.100 dipendenti in tutto il mondo.

CONTATTO: Anne Plaisance | anne.plaisance@arkema.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2351455/Arkema_JEC.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2351456/ARKEMA_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/arkema-sara-presente-alledizione-di-jec-di-questanno-con-un-portafoglio-unico-di-materiali-per-compositi-stand-5t40---padiglione-5-302076519.html