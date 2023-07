Arriva la prima edizione di ARREDA MAISON

Dal 31 ottobre al 5 novembre è Fiera del design e soluzioni d’arredo

Gravina di Puglia, 15 giugno 2023. Arriva a Gravina (Ba) un nuovo concept chiamato arredare. Una kermesse fieristica dedicata all’Arredamento declinato in ogni sua sfaccettatura. Da un’idea di Alberto Mandrillo della Man Solution nasce la prima edizione di “ARREDA MAISON – fiera del design e soluzioni d’arredo”. Dal 31 ottobre al 5 novembre 2023 presso il polo Fieristico San Giorgio a Gravina in Puglia si darà vita ad un viaggio tra i nuovi trend dell’arredo ma inseriti in uno nuovo contesto dedicato all’arte, da cui spesso ogni nostro oggetto di casa trova la sua espressione e ispirazione. ARREDA MAISON, patrocinato dal Comune di Gravina in Puglia, è un evento dedicato all’arredo casa e finiture; home decor; nuove tendenze di design; soluzioni d’arredo; innovazione e tecnologia dell’abitare; progettazione e impiantistica; soluzioni per costruire, ristrutturare, risparmio energetico. Padiglioni a tema per dare vita ad un viaggio delle emozioni. Il padiglione uno ispirato a Henri Matisse, il secondo a Pablo Picasso, il terzo all’istrionico Salvador Dalì, il quarto all’esplosione delle emozioni con Vincent van Gogh per chiudere con il quinto dedicato alle geometrie di Fernando Botero. ARREDA MAISON diventa un utile strumento per aumentare la visibilità e creare relazioni di valore entrando in diretto contatto con potenziali clienti. ARREDA MAISON raccoglie i fabbisogni di un territorio pulsante, la Murgia, che invita non solo ad un turismo esperenziale, ma che ha fatto del gusto e della qualità della vita un must sempre più attraente. Visitare ARREDA MAISON è poter arredare casa con eleganza. È poter raccontare la propria storia aziendale. Incontrare ed incontrarsi. Scoprire novità e nuove pulsazioni di un mercato, quello dell’arredare, sempre così dinamico e innovatore. ARREDA MAISON saprà coniugare attese ed aspettative per offrirvi quello che oggi mancava: arredare con gusto! ARREDA MAISON vi aspetta a Gravina in Puglia dal 31 ottobre al 5 novembre 2023 presso il polo Fieristico San Giorgio. Per maggiori informazioni: https://www.mansolutioneventi.it/; Per info sulla Fiera: cel. 3406811043 – email: info.espositori2022@gmail.com

