Da elemento strutturale a portavoce di un nuovo linguaggio estetico: Oknoplast presenta il nuovo infisso in alluminio Titano EVO OC

Milano, 16 novembre 2023 – La modernità di un edificio è spesso caratterizzata da una purezza stilistica, dall’utilizzo di simmetrie e da ampi punti luce che plasmano volumi e regolano proporzioni. Il moderno privilegia l’essenzialità, rendendo protagonisti quegli elementi che, solitamente silenziosi e discreti, nascono come strutturali, come gli infissi.

Il nuovo modello in alluminio Titano EVO OC di Oknoplast è un esempio di come il serramento, da elemento architettonico di tipo funzionale, possa diventare complice di uno stile moderno ed evoluto. Il design simmetrico e la trasparenza dialogano perfettamente tra loro in questo infisso, rispondendo così alle tendenze estetiche più ricercate.

Simmetria e luminosità sono massimizzate dalla posizione centrale della maniglia e dal telaio a scomparsa che ha quindi la possibilità di incasso a muro, creando ambienti aperti e spaziosi. Il profilo sottile e il nodo centrale ridotto lasciano più spazio alle vetrocamere, che guadagnano così centimetri e diventano più ampie, permettendo maggiore ingresso alla luce naturale, tanto preziosa in questo contesto.

L’alluminio, materiale resistente e riciclabile, è in grado di adattarsi a diversi stili abitativi e gusti personali. Con Titano EVO OC diventa facile giocare sulla personalizzazione grazie agli accessori e alle tantissime possibilità di colori; dettagli pensati appositamente per rendere speciali le finestre di casa. Queste, infatti, diventano un elemento di arredo e di personalità dell’ambiente: tonalità opache, metallizzate ma anche effetti legno iperrealistici sono tra le varie proposte del brand. Con l’ampia gamma RAL di colori tra i quali scegliere è possibile trovare quello che meglio si abbina alle pareti o agli oggetti di design presenti in casa, rendendo l’infisso un elemento di design davvero unico e comunicativo.

Eleganza e attenzione al dettaglio si uniscono alle elevate prestazioni tecniche: Titano EVO OC, infatti, può raggiungere livelli di trasmittanza termica Uw 0,77/m2K, diventando quindi un’ottima scelta contro gli agenti atmosferici. Le dotazioni installabili portano la sicurezza dell’infisso a classe RC2 aumentando la sicurezza contro intrusioni e le tre guarnizioni (punto forte di questa collezione) assicurano una perfetta tenuta nel tempo, oltre a grandi risparmi in termini di consumi e spesa.

