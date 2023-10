Dreame Technology presenta Dreame H12 Dual: la procedura guidata di pulizia definitiva 4 in 1

MILANO, 26 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, azienda all'avanguardia di prodotti di consumo nota per i suoi innovativi elettrodomestici smart, è entusiasta di presentare Dreame H12 Dual, un'innovativa soluzione di pulizia 4 in 1 destinata a rivoluzionare la vostra esperienza di pulizia della casa.

Il Dreame H12 Dual è un potente dispositivo di pulizia multifunzione, con rilevamento avanzato dello sporco per una pulizia ottimale. Il suo sistema autopulente e di asciugatura rapida a 55°C con una sola pressione lo mantiene pronto all'azione, prevenendo muffe e odori. Progettato per offrire praticità ed efficienza, offre una procedura guidata che rende la pulizia rapida e semplice.

Pulizia combinata 4 in 1

Il Dreame H12 Dual aumenta il livello di pulizia, gestendo senza problemi diverse necessità. Questo versatile e potente elettrodomestico può gestire facilmente sporco umido e secco su piastrelle, legno e altri pavimenti duri, può essere utilizzato come aspirapolvere per umido e secco, oppure si può staccare l'unità motore e utilizzare gli accessori di aspirazione per pulire facilmente tappeti, mobili e altro ancora.

Autopulente con una sola pressione

L'H12 Dual semplifica la manutenzione dell'aspirapolvere. Una pressione del pulsante e si attiva il sistema autopulente. La spazzola a rullo viene accuratamente risciacquata, centrifugata e ripulita, garantendo una spazzola a rullo pronta all'uso.

Base di ricarica per asciugatura a 55 °C

Dopo la pulizia, può essere ancorato su una base per una pulizia meticolosa e asciugatura a 55 °C in 30 minuti, evitando muffe e odori.

Pulizia da angolo ad angolo

La spazzola da angolo ad angolo dell'H12 Dual arriva entro 6 mm dai battiscopa, garantendo che ogni angolo sia immacolato.

Lunga esperienza di pulizia

Con serbatoi dell'acqua ad alta capacità (serbatoio dell'acqua pulita da 900 ml/serbatoio dell'acqua sporca da 700 ml), offre fino a 35 minuti di autonomia su pavimenti duri e fino a 60 minuti di autonomia per tappeti e mobili come aspirapolvere portatile o a bastone.

Dreame H12 Dual è progettato per soddisfare le diverse esigenze di pulizia degli utenti in vari scenari, dal lavaggio dei pavimenti, all'aspirazione e persino alla pulizia di tappeti e mobili. I serbatoi di grande capacità per l'acqua pulita e l'acqua sporca, insieme alla batteria a lunga durata, sono progettati su misura per soddisfare le esigenze di pulizia dell'intera casa.

Il Dreame H12 Dual è disponibile a 499 Euro e può essere acquistato su Amazon.

"L'H12 Dual offre un'esperienza di pulizia superiore. Rispetto ad altri prodotti presenti sul mercato, dispone di un serbatoio d'acqua più grande, di una maggiore autonomia della batteria e della funzionalità 4-in-1 che consentono di soddisfare con facilità le esigenze di pulizia di qualsiasi utente. Che si tratti di una grande fuoriuscita di liquidi o di residui di sporco secchi su pavimento o mobili, l'H12 Dual è progettato per affrontare il compito", afferma Sean, direttore generale di Dreame Technology South and West Europe.

Nel frattempo, Dreame presenterà il nuovo H11 Core il 6 novembre 2023, ampliando la serie H11. Questo pulitore 2 in 1 è dotato di una spazzola a rullo da 540 giri/min e di un'aspirazione da 6.000 Pa per una pulizia completa, compresi i liquidi versati. Offre 22 minuti autonomia di pulizia e utilizza un sistema di risparmio energetico intelligente per essere estremamente efficace.

Il Dreame H11 Core è disponibile a 199 euro su Amazon

Informazioni su Dreame Technology:

Fondata nel 2017, Dreame Technology è un'azienda innovativa di prodotti consumer che si focalizza sugli elettrodomestici intelligenti per la pulizia, con la visione di facilitare la vita attraverso la tecnologia. Seguici su Facebook, Instagram. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina: https://www.dreametech.com/

