Exagonshop.it, lo store online di arredo bagno con oltre 10mila m2 di magazzino e più di 16mila prodotti in catalogo

Napoli, 23/06/2022. Il settore degli arredi da bagno si è notevolmente evoluto negli ultimi anni, merito non solo delle nuove tendenze di design ma anche della considerevole espansione dell’e-commerce. I distributori hanno da tempo approntato una sostanziale integrazione tra canali fisici e digitali, così da proporre ai propri clienti un’esperienza d’acquisto più completa, nonché agile e funzionale. È il caso di Exagonshop, uno degli shop online di riferimento per tutto ciò che riguarda l’arredamento del bagno, dagli accessori ai sanitari, passando per vasche da bagno, box doccia e rivestimenti per pareti e pavimenti.

Grazie ad un’offerta merceologica ampia e strutturata, Exagonshop.it offre ai propri clienti la possibilità di avvalersi di un catalogo da oltre 16.700 prodotti, tra quelli subito disponibili all’acquisto e quelli ordinabili. Una tale disponibilità è resa possibile da un magazzino fisico che supera i 10.000 m2, in grado di alimentare un flusso costante di ordinazioni che registra oltre 50 spedizioni al giorno.

Per agevolare le ricerche all’interno dello shop online, il catalogo è suddiviso tra le principali categorie merceologiche (con relative sottocategorie): accessori bagno, rubinetteria, mobili bagno, sanitari e lavabi, box e piatti doccia, vasche da bagno, arredi da esterno, dispositivi di illuminazione, accessori per la posa e l’installazione e arredi per la cucina e la lavanderia. I tool di navigazione, inoltre, consentono di selezionare i prodotti in base al colore oppure al brand; il catalogo multimarca di Exagonshop, infatti, include numerose proposte sviluppate da molti dei maggiori brand di settore quali Duravit, Paffoni, Mamoli, Ideal Standard, Zucchetti Rubinetteria, Bellosta, Globo Ceramica e Antonio Lupi.

L’attenta selezione dei prodotti in vendita, che coniugano estetica e funzionalità, senza tralasciare l’espressione delle più recenti e significative tendenze di interior design, fa del catalogo di Exagonshop.it uno dei più completi del settore, per qualità e quantità. Lo shop online si pone quindi come risorsa ottimale per le esigenze d’acquisto più disparate, da quelle meramente tecniche alle soluzioni stilistiche più ricercate e all’avanguardia.

L’ampia possibilità di scelta è solo uno degli aspetti che caratterizza l’offerta di Exagon; chi sceglie di acquistare online, infatti, può contare innanzitutto su consegne veloci e flessibili: gli ordini vengono evasi in pochi giorni, e ad un orario concordato con il destinatario. I prodotti destinati alla consegna vengono imballati in maniera completamente sicura, utilizzando imballaggi all’avanguardia, per evitare danni accidentali e preservarne la piena integrità durante il trasporto.

Durante tutta l’esperienza d’acquisto, il cliente può inoltre usufruire di un servizio di customer care dedicato, mediante il quale mettersi in diretto contatto con l’azienda per esporre le proprie esigenze, al fine di individuare l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

L’azienda, che vanta una cinquantennale esperienza sul mercato degli arredi da bagno, esprime un consolidato know-how, che si esprime attraverso una presenza multicanale all’interno del settore. Oltre allo shop online, infatti, Exagon è presente sul territorio anche con tre showroom tra Aversa e Caserta, che costituiscono un’area espositiva complessiva di oltre 5000 m2. L’azienda è così in grado di intercettare al meglio le moderne dinamiche di acquisto da parte della clientela, che scelgono il canale loro più congeniale, spesso sfruttando entrambi a proprio favore, valorizzandone i rispettivi vantaggi.

In aggiunta, grazie ad un team composto da 35 tra architetti e designer d’interni di grande valore, è in grado di garantire assistenza e consulenza altamente personalizzate, per soddisfare le esigenze dei propri clienti e sviluppare soluzioni sapientemente modulate su bisogni e necessità (pratiche, stilistiche o di budget) ben precise.

Centro Vendite Esagono

P. IVA 02626540617

gianpaolo.bo@esagonosrl.it

https://www.exagonshop.it/