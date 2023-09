EZVIZ svela le sue innovazioni a IFA 2023, costruendo una vita smart, interconnessa e proiettata verso il futuro per le famiglie di tutto il mondo

L'azienda presenta i suoi ultimi sviluppi in materia di sicurezza della casa, pulizia intelligente e alimentazione portatile, oltre a soluzioni per l'intero ambiente domestico elevate da connettività e sostenibilità.

BERLINO, 1 settembre 2023 /PRNewswire/ -- EZVIZ, azienda leader a livello mondiale nel settore smart home, si è unita alla celebrazione della più avanzata tecnologia a IFA 2023, con il suo tema "DREAM EASY, LIVE SMART". Per elevare gli spazi abitativi delle persone con sicurezza, praticità e comfort, EZVIZ ha calcato lo spazio di esposizione con una straordinaria gamma di nuovi lanci, tra cui telecamere di sicurezza 4G, campanelli smart con video, robot aspirapolvere, soluzioni di alimentazione per esterni e altro ancora. È inoltre possibile accedere allo stand interattivo dell'azienda virtualmente online o presso IFA, alla Hall 22 presso lo stand No. 114.

Quest'anno, le innovazioni di EZVIZ vanno oltre i singoli dispositivi. Introduce la tecnologia di connettività IoT EZVIZ Connect e il gateway A3 che supporta la compatibilità con Matter e Apple HomeKit per sempre più applicazioni in tutta la casa. Inoltre, EZVIZ ribadisce il suo costante impegno a favore della sostenibilità, lanciando linee di prodotti rispettose dell'ambiente e sostenendo la sua prima campagna verde.

"Ogni settembre, IFA rappresenta la nostra principale opportunità per mostrare i progressi compiuti nella tecnologia smart home", ha dichiarato Guanlan Chen, global product director di EZVIZ. "Il nostro sistema smart home in evoluzione sottolinea la capacità di offrire soluzioni che semplificano, proteggono e migliorano la vita."

Dopo decenni di leadership nel settore della sicurezza domestica, EZVIZ sta diversificando le sue offerte per soddisfare le varie richieste del mercato. L'introduzione di CB5, una videocamera a batteria con pannello solare integrato, e la videocamera a batteria esterna H8c 4G soddisfano le esigenze di protezione domestica remota. EZVIZ ha inoltre affrontato le esigenze di mobilità attraverso stazioni portatili supportate da energia solare per ricariche affidabili durante le emergenze e le attività all'aperto.

Per esigenze interne, EZVIZ lancia RS20 Pro, un robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1 con tecnologia avanzata di pulizia e raccolta automatica della polvere. Inoltre, la serie di robot per la pulizia intelligente include prodotti come RE4 e RE4 Plus che fanno parte del progetto EZVIZ Green, poiché utilizzano materiali riciclati e parte delle loro vendite contribuiscono a sostenere il piano globale di coltivazione di alberi dell'azienda.

EZVIZ adotta anche un approccio sistematico alle smart home, progettando prodotti scalabili. Il nuovo videocitofono HP7 può fungere da hub centrale, collegando e controllando tutti i dispositivi EZVIZ. Con EZVIZ Connect, integra senza problemi telecamere, sensori e serrature per una facile automazione domestica. Inoltre, EZVIZ annuncia il suo piano di integrazione con Matter con il nuovo Gateway A3 e la sua prima videocamera Apple HomeKit E6, migliorando la compatibilità cross-brand e garantendo una maggiore praticità per gli utenti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2187123/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ezviz-svela-le-sue-innovazioni-a-ifa-2023-costruendo-una-vita-smart-interconnessa-e-proiettata-verso-il-futuro-per-le-famiglie-di-tutto-il-mondo-301909013.html