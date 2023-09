Frigomeccanica ad HostMilano 2023: Innovazione e sostenibilità in mostra

Milano, 13 Settembre 2023. Frigomeccanica, società partecipata da Invitalia e dal fondo Unigrains, leader nella progettazione e realizzazione di soluzioni d’arredo e refrigerazione per pasticceria, gelateria, bar e settore food, esporrà i nuovi prodotti presso la fiera internazionale HostMilano 2023.

Quest’anno l’evento si terrà dal 13 al 17 ottobre, un format unico con lo scopo di offrire una panoramica completa sulle ultime novità e le tecnologie più avanzate che trovano applicazione in settori quali industria alberghiera, food service, grande distribuzione organizzata e hotellerie. Le news spaziano dalle innovazioni sulle materie prime con un particolare occhio di riguardo ai materiali eco-friendly, a quelle su semilavorati e attrezzature impiegate nei diversi settori. Assoluto protagonista sarà l’arredamento dei locali bar, con la proposta delle ultime tendenze del mercato per cercare di trasformare gli spazi in ambienti originali, funzionali e coinvolgenti.

Altri stand saranno dedicati all’abbigliamento degli addetti in sala e cucina, mentre particolare attenzione verrà rivolta anche alla preparazione della tavola, offrendo un mix tra idee originali e soluzioni classiche.

Il programma della manifestazione è molto fitto e prevede oltre 800 eventi a cui parteciperanno rinomati chef, pasticceri di fama internazionale, architetti, designer, art director e operatori della ristorazione professionale.

Frigomeccanica vi aspetta presso il Pad.6 stand C44 C50 E43 E49

HOSTMILANO 2023: L’EVENTO DELL’ANNO

HostMilano, la principale piattaforma internazionale dedicata alle tecnologie, accessori e servizi per l'ospitalità professionale, è pronta a regalare un'edizione straordinaria dal 13 al 17 ottobre 2023, raccogliendo l'eredità di un settore che ha dimostrato grande resilienza e capacità di crescita.

Nel 2022, il settore italiano del food equipment ha toccato il valore di 4,5 miliardi di euro, registrando una crescita del 4,5% rispetto all'anno precedente. La previsione per il mercato globale nel 2023 è di 36,80 miliardi di dollari, con un aumento previsto del 5,9%. Questa crescita esponenziale è in parte attribuita all'esplosione del food delivery, con un incremento del 10% previsto solo in Europa, toccando i 25 miliardi.

Con tali premesse, Host 2023 si posiziona come il palcoscenico ideale per le innovazioni di produttori italiani ed esteri. Il 45% delle 1.200 aziende registrate proviene da 44 paesi diversi, evidenziando la forte presenza internazionale dell'evento. USA, Germania, Spagna, Francia, Turchia, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito sono tra i paesi maggiormente rappresentati.

L'evento è suddiviso in macroaree, tra cui Ristorazione Professionale-Bakery, Pizza e Pasta; Caffè-Tea, Bar-Macchine per Caffè-Vending; Gelato-Pastry; e Arredo-Tecnologia e Tavola. Questo consente di coprire l'intero spettro del settore e di offrire una panoramica completa delle innovazioni.

La caratteristica distintiva di Host 2023 è il suo ricco programma di eventi. L'innovazione sarà al centro della scena, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla trasformazione digitale. La Smart Label – Host Innovation Award, in collaborazione con POLI.design e ADI, rappresenta una delle iniziative di punta. Questo premio riconosce prodotti e soluzioni che si distinguono per innovazione e sostenibilità.

Le attività saranno molteplici e di alto profilo: dai dibattiti sulle tendenze nella pasticceria di lusso con la partecipazione di Iginio Massari, al focus sulla cucina del futuro proposto dall'Academy FIC. Le competizioni mondiali, organizzate da FIPGC, offriranno spettacolo e emozioni, celebrando l'eccellenza nel settore pastry e gelateria.

La partnership con FIPE darà vita a un "Laboratorio FIPE", esplorando temi come la transizione digitale, la sostenibilità e le nuove competenze richieste nel settore della ristorazione. Mentre SCA – Specialty Coffee Association presenterà numerosi eventi focalizzati sul mondo del caffè.

ANIMA, l’associazione della Meccanica Varia di Confindustria, offrirà una visione approfondita delle tecnologie Made in Italy per il Food e Ho.Re.Ca, con l'aggiunta della collaborazione con ICE Agenzia per arricchire ulteriormente l'offerta con contenuti e opportunità di business.

Per chi si interessa di design, i Design Talks in partnership con POLI.design offriranno spunti e approfondimenti sull'innovazione sostenibile, mentre FCSI presenterà una serie di seminari, workshop e tavole rotonde.

FRIGOMECCANICA

La filiera di progettazione e produzione è 100% italiana, si svolge interamente all’interno degli stabilimenti Frigomeccanica con le migliori tecnologie industriali e impiega 160 persone. Vengono lavorati acciaio, metalli, legno, marmi e materiali compositi con raffinati centri di lavoro a controllo elettronico, dotati di tecnologia di ultima generazione 4.0 e con criteri di rispetto dell’ambiente , rispetto del sociale e governance sostenibile (ESG).

Il gruppo produce nei propri stabilimenti di Teramo e Pesaro per il mercato Italiano e internazionale con i marchi Frigomeccanica e Stiltek: arredi bar componibili, moduli semilavorati da incasso, vetrine per pasticceria e gelateria. Anche con il brand Sifa, nello stabilimento di Pesaro, realizza i medesimi prodotti per gelateria panetteria e pasticceria che vengono però distribuiti su mercati differenti. Con il marchio Officine900 crea arredi su misura e, nell’ultimo periodo, è stato acquisito il marchio storico De Blasi di Fano, con progetti per un imminente rilancio nel settore arredo retail e ristoro delle aree di servizio.

Secondo Enzo Di Serafino, amministratore delegato del gruppo Frigomeccanica, in 50 anni di attività, punto di forza dell’azienda è sempre stata la continua ricerca tecnologica ed estetica. Frigomeccanica con i suoi marchi è azienda leader del settore ed è sinonimo di qualità, competitività e serietà sul mercato nazionale ed internazionale.

Il perseguimento di un’elevata qualità di arredi bar e banchi frigo è un primario obiettivo di Frigomeccanica srl. Ogni prodotto è certificato con il Marchio CE, che garantisce il rispetto delle direttive europee in ordine della sicurezza, alla bassa tensione, alla compatibilità elettromagnetica ed alle norme igieniche. Durante il processo produttivo e soprattutto nella fase finale, tutti i componenti nonchè il sistema di refrigerazione e gli impianti elettrici vengono sottoposti a precisi test di collaudo i cui dati vengono storicizzati nel tagliando allegato al prodotto stesso.

La filosofia ispiratrice di ogni linea di prodotti d’arredo e refrigerazione di Frigomeccanica si basa su tre componenti fondamentali: modularità, efficienza tecnica, design. Gli arredamenti bar, le vetrine frigorifere per l’esposizione e la vendita di generi alimentari, le vetrine per i negozi di pasticceria e di panetteria sono tutti modulari e componibili. Per ciascuna di dette linee di prodotto, la modulistica è tanto ampia e versatile che consente di arredare ogni tipo di ambiente, e di soddisfare le più varie esigenze.

