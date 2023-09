Il PortaSplit di Midea riceve un prestigioso premio all'IFA, mostrando innovazione e un approccio incentrato sull'utente

BERLINO, 2 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Midea, uno dei marchi leader nel settore degli elettrodomestici smart, ha dimostrato ancora una volta il proprio impegno nei confronti dell'innovazione e della soddisfazione degli utenti vincendo il Global Product Technical Innovation Award del 2023 al celebre evento IFA, una prestigiosa fiera del settore che si terrà dall'1 al 5 settembre 2023 a Berlino, in Germania.

Il rivoluzionario prodotto Midea, il PortaSplit, ha vinto il Room Comfort Technology Innovation Gold Award, consolidando la sua posizione di leader nelle soluzioni di climatizzazione innovative. Questo prodotto rappresenta l'obiettivo dell'azienda di soddisfare le esigenze degli utenti attraverso la progettazione e il design intelligente.

Questo riconoscimento, una chiara dimostrazione della dedizione di Midea all'eccellenza, è stato presentato da IDG, Europe Digital Group e Asia Digital Group, e mette in evidenza la continua ricerca di nuove tecnologie e miglioramenti nelle soluzioni incentrate sull'utente da parte di Midea.

Nel settore dell'elettronica di consumo, il Global Product Technical Innovation Award è un simbolo che rappresenta l'apice dei risultati tecnici e dell'innovazione, celebrando i marchi leader nei progressi tecnici. Questo evento annuale funge da palcoscenico globale affinché i marchi di elettronica di consumo mostrino le loro innovazioni.

Il climatizzatore smart vincitore del premio, ridefinisce l'efficienza di raffreddamento e la flessibilità

I riflettori puntano sul PortaSplit di Midea, un condizionatore smart che combina tecnologia di raffreddamento all'avanguardia con flessibilità senza precedenti. Questo innovativo elettrodomestico debutterà sul mercato nel 2024 e Midea è orgogliosa di svelare il prodotto all'IFA 2023.

A differenza dei condizionatori convenzionali, il PortaSplit di Midea fonde la portabilità del condizionatore portatile con la superiore capacità di raffreddamento e l'efficienza del condizionatore split. Questa fusione unica offre un comfort di raffreddamento potente e silenzioso, sfidando i limiti delle soluzioni di raffreddamento esistenti.

In particolare, il PortaSplit di Midea è una risposta diretta alle esigenze dei consumatori moderni. È stata una sfida di lunga data nel bilanciare efficienza di raffreddamento, risparmio energetico, flessibilità e facilità di installazione. "Per un condizionatore split fisso è necessario un installatore. Tuttavia, spesso vi sono tempi di attesa fino a quattro mesi a causa della grande richiesta. Se non viene richiesto con sufficiente anticipo, non si riuscirà a installare il condizionatore per l'estate. Il prezzo è un altro problema, poiché l'installazione da sola potrebbe costare circa 2000 euro, escluso il prezzo del condizionatore. Il PortaSplit di Midea offre un'opzione più accessibile", ha dichiarato Manuel Seethaler, responsabile delle pubbliche relazioni e delle strategie del Midea Germany Research Center di Stoccarda.

"Inoltre, è particolarmente conveniente per coloro che non possono installare un sistema di climatizzazione permanente. La parte migliore è che può essere facilmente installato e rimosso senza la necessità di perforazioni o strumenti. Ciò significa che i clienti possono portarlo con loro quando si trasferiscono in un'altra casa", ha aggiunto Manuel .

Il PortaSplit introduce due innovazioni chiave. È il primo condizionatore split plug-and-play senza necessità di installazione fissa. Un'altra straordinaria caratteristica del PortaSplit sono le sue eccezionali prestazioni di raffreddamento in quanto utilizza una pompa di calore ad alta efficienza. Si tratta di un condizionatore portatile che ha la stessa efficienza di un condizionatore split convenzionale, con una forte capacità di raffreddamento di 3,5 kW e un indice di efficienza energetica stagionale (SEER) del 6,1, superando tutti gli altri condizionatori portatili presenti sul mercato.

Infatti, il PortaSplit supera significativamente i tradizionali condizionatori portatili in termini di capacità di raffreddamento ed efficienza energetica. In base alle condizioni del test StiWa, il PortaSplit ha prestazioni quattro volte migliori in termini di capacità di raffreddamento e ha avuto un rendimento energetico tre volte superiore rispetto a un convenzionale condizionatore portatile.

Inoltre, il sistema di scambio di calore del PortaSplit consente il raffreddamento dell'intera stanza senza flusso d'aria, migliorando le prestazioni di raffreddamento e mantenendo costante la pressione dell'aria. Il PortaSplit è in grado di raffreddare una stanza in soli 15 minuti. In base alle tipiche condizioni meteorologiche dellaGermania, il costo di gestione stimato è di soli 26 € al mese per l'intera stagione di raffreddamento.

Il risparmio energetico è un altro aspetto cruciale della progettazione del PortaSplit. Gli algoritmi di intelligenza artificiale migliorati di Midea forniscono fino a un ulteriore 15% di risparmio energetico. Garantisce un'esperienza di raffreddamento continua ed efficiente regolando le prestazioni in base alle mutevoli condizioni ambientali e ai modelli predittivi potenziati.

Inoltre, il PortaSplit include la tecnologia Air Magic+, che purifica l'aria emettendo ioni negativi e riducendo la diffusione di batteri e virus. Questo ulteriore livello di protezione sottolinea l'impegno di Midea a favore del benessere e della salute degli utenti.

Infine, il PortaSplit è stato progettato con una tecnologia avanzata di insonorizzazione, che consente al condizionatore di funzionare emettendo soli 39 dB in modalità silenziosa. Ciò garantisce un sonno riposante pur mantenendo un comfort ottimale.

Il PortaSplit di Midea è un elemento rivoluzionario nel mondo degli elettrodomestici smart. Il suo design innovativo, la portabilità, le caratteristiche di risparmio energetico e la vincita del Global Product Technical Innovation Award, lo hanno reso un'autentica testimonianza della dedizione di Midea all'innovazione e al miglioramento dell'esperienza dell'utente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2200462/Picture1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2200461/Picture2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2200460/Picture3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/il-portasplit-di-midea-riceve-un-prestigioso-premio-allifa-mostrando-innovazione-e-un-approccio-incentrato-sullutente-301916434.html