LAGO, soluzioni d’arredo “Made in Italy” contemporanee e ricercate, che esaltano l’unicità di ogni contesto

Milano, 30 novembre 2023. Fondata da Giuseppe Lago nel 1976, LAGO è un’azienda italiana che realizza ricercate soluzioni d’arredo, totalmente “Made in Italy”. Propone un’ampia selezione di mobili che si distinguono per lo speciale design modulare, concepiti per adattarsi a tutte le zone dell’abitazione, ma anche a contesti destinati alla collettività, quali alberghi e negozi. Vedendo nel design un efficace strumento di trasformazione sociale, l’azienda disegna scenari che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita. Una strategia che alimenta cultura ed empatia tra gli spazi interni e le persone che, ogni giorno, li vivono.

L’innovativa visione che anima LAGO Design nasce già dalla fine del XIX secolo, grazie alla tradizione artigianale che ha, da sempre, caratterizzato la storia della famiglia. Arrivata alla quarta generazione, nel 2006, l’azienda si apre al mercato internazionale. Oltre ad offrire il suo design innovativo, ha introdotto una strategia di comunicazione non convenzionale e un marcato orientamento verso il digitale. In questa fase, l’azienda è sotto la guida di Daniele Lago, giovane imprenditore che investe sulla cultura come asset strategico per lo sviluppo.

LAGO, oggi, si avvale di un team di manager competenti e oltre 200 collaboratori. È presente in più di 20 Paesi nel mondo, con una rete che conta oltre 400 negozi selezionati. La fase di espansione dell'azienda è tuttora in corso e in pieno sviluppo.

Molteplici sono i valori su cui si fonda LAGO. Fra questi spicca, in particolare, una visione allargata del design, inteso come potente strumento di trasformazione sociale: una disciplina che non si limita a creare prodotti, ma anche senso. La sostenibilità è un altro pilastro della vision dell’azienda, che si impegna ad utilizzare, in ogni fase produttiva, materiali rispettosi dell’ambiente.

Durante l’iter realizzativo, non a caso, sono impiegate unicamente materie che si distinguono per gli altissimi standard qualitativi. Un’attenzione che si manifesta anche all'interno della LAGO Fabbrica, uno spazio realizzato seguendo i principi della bioarchitettura, dove prendono vita i prodotti dell'azienda.

Dedicati a consumatori, dealer, imprenditori e architetti, gli arredi sono concepiti per ogni area dell’abitazione, dalle camere da letto moderne al soggiorno moderno, ma anche a spazi pubblici e privati, quali negozi, uffici, ristoranti e alberghi. I prodotti LAGO, caratterizzati da linee essenziali e da un design senza tempo, sono concepiti per durare a lungo negli anni.

Ogni soluzione d’arredo proposta è frutto di ricerche e studi accurati, volti a realizzare prodotti durevoli e di alta qualità. Al lavoro delle macchine, infatti, si affianca l'intervento umano, che coniuga l'affidabilità dei processi industriali con la dedizione tipica della cura artigianale.

Gli arredi, modulari e versatili, sono progettati per garantire la massima flessibilità e personalizzazione nella disposizione degli spazi. Al centro di ogni concetto progettuale vi è l'individuo, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e dell'ambiente lavorativo.

Potendo contare su una community in costante crescita, che oggi include oltre 25 milioni di persone, LAGO si dedica anche al rafforzamento del proprio ecosistema digitale. Nel 2023 è stato lanciato il nuovo sito web, con lo scopo di offrire un'esperienza di navigazione più inclusiva e personalizzata per ogni utente, riducendo al contempo i consumi, i costi e le emissioni di CO2, fino al 40%. Un passo significativo in un percorso costellato di vere e proprie "imprese digitali", come quelle della consulenza d'arredo personalizzata e del configuratore online.