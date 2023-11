Miniso sceglie Orisha | Openbravo per accelerare la sua crescita in Iberia

BARCELLONA, Spagna, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Orisha | Openbravo e il suo partner Precognis, hanno annunciato oggi l'implementazione della loro soluzione per i negozi in Spagna di Miniso, una catena di vendita di prodotti per la casa, accessori, decorazioni, cosmetici e tecnologia, tra gli altri, con presenza in più di 100 paesi e oltre 6000 negozi. 33 negozi in Iberia utilizzano già Orisha | Openbravo.

Miniso, con un modello unico che si distingue per i suoi prezzi contenuti e un eccezionale rapporto qualità-prezzo, ha permesso l'apertura di più di 6000 negozi in oltre 100 paesi, inclusi Canada, Stati Uniti, Spagna, Portogallo, Australia, EAU, India e Messico, dalla sua nascita nel 2013.

Per supportare la crescita prevista del business in Iberia e continuare così a offrire i migliori prodotti ai migliori prezzi, Miniso aveva bisogno dii aggiornare i suoi sistemi di gestione, dotando l'azienda di nuovi strumenti per aumentare la sua agilità e il controllo delle operazioni.

La soluzione implementata da Precognis che combina la soluzione per i negozi di Orisha | Openbravo, integrata con l'ERP Sage 200, offre a Miniso una gestione unificata e in tempo reale di tutte le sue operazioni, dalle vendite alla contabilità, inclusa una visibilità dettagliata delle vendite e dell'inventario in tutti i suoi negozi. La flessibilità di Orisha | Openbravo ha permesso in particolare a Miniso di ottenere una maggiore agilità per semplificare il processo di nuove aperture, con 20 nuovi negozi quest'anno. Inoltre, il motore di sconti di Orisha | Openbravo offre a Miniso una maggiore flessibilità nella definizione e nell'esecuzione di tutte le sue promozioni e nel miglioramento complessivo dell'esperienza di acquisto dei suoi clienti.

Il progetto ha incluso anche l'implementazione di funzionalità per il rispetto legale e fiscale in Spagna, come l'integrazione di Orisha | Openbravo con il sistema TicketBAI, legato alla presenza di negozi Miniso nelle regioni della Navarra e dei Paesi Baschi. Altre capacità già previste nell'evoluzione della soluzione includono l'integrazione con TaxFree per il rimborso dell'IVA ai turisti nei negozi o l'integrazione con il sistema di conteggio delle persone.

"L'implementazione di Orisha | Openbravo nei nostri negozi rappresenta un passo importante per modernizzare la nostra esperienza di acquisto per clienti e dipendenti, preparandoci inoltre alla crescita prevista nei prossimi anni", ha spiegato Ana Rivera, Direttore Generale di Miniso Spagna.

"Siamo molto contenti di poter aiutare insieme al nostro partner Precognis Miniso in questa nuova fase, preparandosi ad affrontare in modo più efficiente i suoi obiettivi di business, con un chiaro focus sul cliente e una esperienza di acquisto migliorata, tutto ciò supportato dalla capacità di operare in modo molto più agile", ha spiegato Mar Vieiro, Direttrice Vendite per il Sud Europa e America Latina di Orisha | Openbravo.

Riguardo a Miniso

Fondata nel 2013 dall'imprenditore Mr. Ye Guofu, Miniso è un'azienda di prodotti creativi di consumo intelligente, tutti articoli di design e di qualità a un prezzo molto competitivo. La compagnia è legata a valori di vita come la semplicità e la facilità, mentre offre prodotti di qualità. Attualmente l'azienda conta con più di 6000 negozi a livello mondiale e ha presenza in più di 100 paesi.

Miniso ha rivoluzionato il mercato con una nuova tendenza di negozi che stanno spopolando e che combinano articoli di lifestyle con prodotti di intrattenimento. La compagnia offre prodotti di design e qualità a un prezzo molto competitivo, molti dei quali hanno ricevuto premi internazionali, di 11 categorie e delle licenze più desiderate come Sanrio, Minions, Disney, Principesse Disney, Siamo Orsi o Toy Story; inoltre, diverse delle sue linee rispondono all'estetica "kawaii", che sta avendo successo tra le nuove generazioni.

Per saperne di più, visita minisoitalia.it.

Riguardo a Orisha | Openbravo

Supportato dalla sua piattaforma SaaS completamente modulare e ad alte prestazioni nel cloud, Orisha | Openbravo, come parte del gruppo Orisha, permette alle catene di vendita al dettaglio di accelerare le loro strategie di commercio unificato, offrendo eccellenti esperienze di acquisto a clienti e dipendenti e aumentando l'agilità e la capacità di innovazione nelle loro operazioni.

Con clienti internazionali come BUT, Decathlon, Norauto, Sharaf DG, SMCP, Toys 'R' Us Iberia e Zôdio, presenti in più di 50 paesi, Orisha | Openbravo è oggi utilizzato da più di 10.000 utenti back office e in più di 40.000 punti di contatto retail, quali terminali fissi di vendita, mobili, di self-service, chioschi e altri, gestendo un totale di più di 20.000 milioni di euro annuali in transazioni di vendita.

Per saperne di più visita openbravo.com e orisha.com/en.

