Napa Design il negozio d’arredamento barese che dà vita alla casa dei sogni

A Bari uno store d’arredo dove trovare mobili e cucine anche su misura a prezzi convenienti, senza rinunciare alla qualità e al supporto di rinomati professionisti del settore

Che si tratti di un acquisto, di una ristrutturazione o di un restyling, la scelta e l’organizzazione degli arredi di una casa è tanto entusiasmante quanto delicata. È per questo che per rendere un’abitazione non solo funzionale ma anche perfettamente in linea con la propria idea di bellezza, risulta indispensabile affidarsi a degli esperti: “Creare un ambiente comodo e arredato con stile è il sogno di tutti, tuttavia non è così facile tradurre le proprie idee in realtà. Da Napa Design, dopo aver effettuato personalmente e gratuitamente prima una consulenza e poi un sopralluogo nella casa che si vuole arredare, attraverso rendering e foto realistiche in effetto 3D, trasmettiamo un’idea concreta di quello che sarà l’ambiente finito”. È quanto afferma Gennaro Leone, responsabile di Napa Design, negozio d’arredamento ed interior design a Bari.

Una volta ottenuta una progettazione adeguata, ci si imbatte poi nella ricerca delle maestranze, che spesso si rivela lunga e complicata: “Grazie a una fitta rete di fornitori scelti fra imbianchini, cartongessisti decoratori, falegnami ed elettricisti, non solo garantiamo un’assistenza completa a chi si appresta ad avviare dei lavori ma favoriamo il risparmio, indirizzando verso scelte oculate che evitano dispendi di denaro”, prosegue Leone.

Trovare la soluzione perfettamente in linea non solo con i propri canoni estetici e con gli spazi di cui effettivamente si dispone, ma soprattutto con il proprio budget, è possibile se ci si affida ad aziende qualificate: “L’esperienza pluriennale nell’ambito della consulenza d’arredo a domicilio, ci ha permesso di guidare i clienti nella realizzazione di soluzioni sempre consone e convenienti. Trattiamo brand di nicchia e progettiamo arredi su misura con uno special focus sul prodotto cucina. Gli arredi forniti da Napa Design, che variano dal classico al moderno, hanno differenti livelli qualitativi così da rispondere alle diverse esigenze economiche”.

Dunque, arredare una casa senza incorrere in errori o dispersioni di denaro oggi è fattibile grazie all’innovazione, la creatività e il know how di aziende altamente specializzate come Napa Design, che grazie ai suoi titolari Michele Papapicco e Graziella Nardulli ed al responsabile di showroom Gennaro Leone, è oggi un punto di riferimento del settore per l’intero territorio barese.

CONTATTI: https://www.napadesign.it/