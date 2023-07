Punto Infissi: una storia di artigianato industriale

Conegliano (TV), 19 giugno 2023. Combinando innovazione tecnologica e sapere artigianale, Punto Infissi è diventata negli anni una realtà di riferimento nella produzione di serramenti del Triveneto, con la sua sede produttiva a Bibano di Godega di S. Urbano (TV) e lo showroom di 300 metri quadri a Conegliano (TV).

Da oltre 30 anni, si occupa di fornire un prodotto di valore e la migliore esperienza d’acquisto, aiutando i clienti nelle decisioni da prendere sugli elementi di chiusura di una casa: dai serramenti alle porte fino ai sistemi oscuranti.

Le scelte da prendere sono sempre molto delicate e impegnative quando si costruisce una casa o la si ristruttura. Quali materiali preferire? Quali sono le soluzioni più efficienti? A chi affidarsi per compiere le giuste valutazioni? Si tratta di instaurare un legame di fiducia e di competenza, che va ben oltre la sola vendita del prodotto.

La grande professionalità e versatilità, unite alla solida struttura dell’azienda, sono state la forza di Punto Infissi che, in questi trent’anni, ha potuto evolvere e affrontare con successo le sfide del settore.

L’azienda nasce nel 1993, dalla visione di Adriano Armellin che vuole dare vita ad un’impresa autonoma e artigianale, capace di gestire internamente le richieste di un mercato, quello degli infissi, sempre più esigente.

Da allora, Punto Infissi, giunta ormai alla terza generazione, ha messo le radici nel territorio trevigiano a cui è sempre rimasta fedele, crescendo e sviluppandosi con costanza, grazie all’ampliamento del personale, del magazzino e all’adozione di tecnologie innovative.

Un esempio virtuoso di artigianato industriale, che ha saputo tenere vivo il desiderio dell’imprenditore Armellin conservando tutt’oggi una produzione artigianale, nella quale tutti i cicli di lavorazione del serramento vengono svolti internamente, compresa la fase di verniciatura. Questo offre al cliente la possibilità di personalizzare e customizzare le finiture, adattandole alle proprie esigenze.

Oltre a gestire autonomamente la produzione, Punto Infissi assiste completamente il cliente: dalla fase di progettazione alla redazione della documentazione fiscale, il team si occupa, infatti, della totalità del progetto, partendo dalla consulenza tecnica fino a quella estetica e mantenendo direttamente la relazione con il cantiere, le imprese, i professionisti (architetti e geometri) e i privati. Anche la delicata fase dell’installazione viene gestita dall’azienda, che si affida esclusivamente a posatori qualificati e specializzati nei serramenti Punto Infissi.

Le soluzioni di qualità proposte da Punto Infissi nascono da un processo produttivo curato in modo professionale in ogni suo passaggio e da una scelta consapevole dei materiali. L’azienda utilizza legno vergine certificato FSC, assicurando la provenienza del legname da foreste gestite in ottica sostenibile.

Guardando al futuro, Punto Infissi vede nell’Industria 4.0 la naturale evoluzione del proprio settore. Trasformazione, in realtà, già avviata e sperimentata con l’introduzione di un nuovo macchinario che ha informatizzato l’ufficio tecnico, rendendo il flusso maggiormente snello e rafforzando la possibilità di personalizzare l’infisso fin dai primi step della progettazione. Così l’innovazione tecnologica e il know-how artigianale si combinano dando vita ai serramenti del domani.

www.puntoinfissi.it