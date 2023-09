SONGMICS HOME debutta con uno Showroom pop-up in occasione della Paris Design Week 2023

PARIGI, 27 settembre 2023 /PRNewswire/-- SONGMICS HOME, un marchio di arredamento online leader a livello mondiale, ha debuttato alla Paris Design Week 2023 con il tema "THIS IS US". Uno showroom pop-up di quattro giorni preparato da SONGMICS HOME ha immerso i partecipanti in un'esperienza ravvicinata che evidenzia l'adesione dell'azienda alla diversità con una fusione di culture globali.

SONGMICS HOME ha invitato 6 celebrità con diversi background a mostrare i loro spazi di vita personalizzati con i prodotti di SONGMICS HOME per la vita quotidiana. Nello showroom, il pubblico da tutto il mondo può apprezzare la camera da letto artistica e accogliente di Diane Leyre, Miss Francia 2022, interagire con lo chef italiano stellato Denny Imbroisi riguardo il suo orgoglioso bar privato, scoprire la creatività dell'abbigliamento dell'influencer della moda Ghazal Farzaneh, immaginare come il gatto francese bicolore Narnia gioca e riposa nel suo paradiso di avventura da sogno, fare esperienza di stile di vita con la blogger cinese Chantal Li nel suo angolo di lettura soleggiato e tranquillo e osservare la stazione di lavoro del fotografo indipendente francese Jérémy Marquise. Ogni spazio è pieno di personalità e abitudini di vita uniche. SONGMICS HOME contribuisce a supportare tutti nella creazione delle loro case ideali da anni e adotterà ulteriori azioni concrete per fornire più soluzioni domestiche alle famiglie di tutto il mondo.

Durante la Paris Design Week, SONGMICS HOME ha ospitato una grande cerimonia di apertura che ha attirato i media locali francesi, le celebrità del settore ed i partner. Franck Millot, il direttore della Paris Design Week, ha tenuto un discorso speciale e ha apprezzato molto la creatività dei prodotti ed il concetto culturale dell'azienda. Anche il CEO Robert Song e il VP prodotto Peter Lee di SONGMICS HOME hanno partecipato alla cerimonia e hanno offerto al pubblico alcune opinioni approfondite.

Peter Lee ha condiviso la missione del marchio, sottolineando il suo impegno a creare mobili preziosi ed eleganti in grado di aiutare i consumatori globali a creare il loro stile di vita ideale. Ha inoltre approfondito i concetti e le storie di design alla base delle nuove collezioni Clickat e ECHO, dimostrando la dedizione di SONGMICS HOME a rispettare e sostenere lo sviluppo di diverse culture globali. Collezione Clickat ha risposto alle esigenze dei proprietari dei gatti creando una gamma di articoli per la casa per animali domestici che si adattano perfettamente ai vari stili di interior design. Collezione ECHO incarna l'essenza delle competenze artigianali con l'integrazione con le tendenze del design moderno, al fine di presentare una serie di capolavori apprezzati dall'estetica.

SONGMICS HOME ha inoltre annunciato con orgoglio una nuova partnership con l'organizzazione benefica Emmaüs Défi durante questa mostra. Dopo la conclusione dell'evento, tutti gli articoli esposti saranno donati a Emmaüs Défi, con lo scopo di poter sostenere e migliorare la vita delle persone svantaggiate. SONGMICS HOME promuove sempre attivamente gli impegni sociali globali e ha lanciato alcuni programmi di beneficenza in diversi Paesi e regioni. In futuro, l'azienda continuerà a concentrarsi sul miglioramento degli ambienti di vita globali e sulla promozione della sostenibilità ecologica. Léa Genies, Direttrice dello Sviluppo e Comunicazione di Emmaus Défi, ha espresso la sua gratitudine per il sostegno di SONGMICS HOME ai loro sforzi di beneficenza. Spera che questa collaborazione porti una maggiore qualità di vita e dignità a coloro che ne hanno bisogno.

L'impegno di SONGMICS HOME a promuovere l'integrazione culturale globale attraverso prodotti preziosi ed eleganti continua a riscaldare e illuminare abitazioni in tutto il mondo. La presenza di SONGMICS HOME a Parigi ha rappresentato una pietra miliare nel percorso del marchio, poiché ha dimostrato in modo efficace la sua eccellenza nel design e la sua dedizione alla creazione di ambienti di vita ideali per i clienti.

Per ulteriori informazioni su SONGMICS HOME, visitate il sito web ufficial

Informazioni su SONGMICS HOME

SONGMICS HOME è stata fondata ufficialmente nel 2010. Attualmente, possediamo 3 marchi principali, tra cui SONGMICS per l'arredamento della casa, VASAGLE per i mobili di classe e Feandrea per gli articoli per animali domestici. Con la missione "Complete Your Dream Home", ci sforziamo di fornire ai consumatori globali prodotti di arredamento che siano "Vari, Vantaggiosi e Stilosi", consentendo a tutti di creare senza sforzo la casa dei propri sogni. Ad oggi, i nostri prodotti sono stati spediti in oltre 60 Paesi e regioni, tra cui Europa, America Settentrionale e Centrale e Asia, servendo oltre 20 milioni di famiglie in tutto il mondo.

