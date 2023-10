Tineco FLOOR ONE S7 Steam, il 3-in-1 a vapore wireless

Milano, 23 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Tineco, produttore di elettrodomestici smart, presenta FLOOR ONE S7 Steam, la nuova lavapavimenti a vapore e senza fili del brand. Il nuovo dispositivo targato Tineco è il fratello maggiore del precedente FLOOR ONE S5 Steam, una versione della lavapavimenti a vapore con cavo.

FLOOR ONE S7 è il 3-in-1 in grado di soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di utenti: aspira, lava e utilizza il vapore per rimuovere le macchie più ostinate.

Tutta la potenza del vapore

Tineco FLOOR ONE S7 Steam utilizza la tecnologia HyperSteam per eliminare qualsiasi tipo di macchia, dalle più semplici da rimuovere a quelle più ostinate. Grazie ai 140° C che è in grado di raggiungere, lo sporco viene dissolto e successivamente pulito dall'acqua e dal rullo Tineco.

FLOOR ONE S7 Steam ha due diverse funzionalità di pulizia a vapore (Steam e Boost Steam) ed elimina efficacemente il 99.9% dei batteri presenti sulle superfici di casa.

La tecnologia al primo posto

Il nuovo arrivato in casa Tineco utilizza le tecnologie già ben note del brand: il sensore iLoopTM, che adatta la potenza in base al tipo e alla quantità di sporco presente sul pavimento, e la tecnologia MHCBSTM, in grado di riciclare efficacemente l'acqua sporca. Grazie alla velocità di rotazione del rullo di 450 giri al minuto, unita al raschietto presente in prossimità del rullo stesso, la tecnologia MHCBSTM assicura che non vengano lasciati residui di sporco.

Come tutti i dispositivi Tineco, anche FLOOR ONE S7 Steam utilizza un'assistente vocale in grado di comunicare con l'utente lungo tutto l'arco della durata della pulizia.

Autonomia e praticità

Tineco FLOOR ONE S7 Steam vanta un'autonomia di 40 minuti (nelle modalità Auto e Aspirazione) e di 20 minuti (per le modalità Vapore e Boost di Vapore).

Le nuove batterie con celle pouch (a sacchetto) garantiscono una durata e una sicurezza maggiore. A differenza delle batterie tradizionali, queste offrono una durata tre volte superiore a quella del dispositivo pulizia, stabilendo un nuovo standard industriale. La pouch cell garantisce prestazioni costanti e affidabili, mantenendo basse le temperature.

La lavapavimenti, grazie alla pulizia dei bordi rafforzata, raggiunge qualsiasi superficie della casa, evitando di lasciare che lo sporco si depositi negli angoli più insidiosi.

Tineco FLOOR ONE S7 Steam è disponibile dal 31 ottobre sul sito ufficiale di Tineco e su Amazon al prezzo consigliato di 699 euro. Per maggiori informazioni visita il sito https://it.tineco.com/.

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

