Villeroy & Boch presenta New Moon beige: una collezione ideale per interni minimalisti

Milano, 30 giugno 2023. Lo stile minimalista quest’anno decide di mostrare il suo lato più morbido in casa Villeroy & Boch presentando la collezione New Moon beige. Grazie al design asimmetrico, la Porcellana Premium e le finiture a contrasto lucide e opache con cui è realizzata questa collezione permettono di sperimentare diversi modi di allestire la mise en place per sorprendere gli ospiti.

Di New Moon beige sono disponibili piatti per la cena in due dimensioni, piatti per la colazione, per il pane, ciotole piccole e grandi e un piatto da portata. Le posate in acciaio inossidabile New Moon si coordinano con la mise en place, mentre gli eleganti bicchieri in vetro, grazie al loro bordo obliquo, trasformano anche le tavole più semplici in momenti speciali.

Eleganti abbinamenti

New Moon beige da un tocco di classe e di armonia a tutta la tavola. È anche possibile abbinarla con il pure beige de La Boule o dei vasi Manufacture Collier, oppure creare un mix & match con il bianco della collezione Manufacture Rock.

New Moon Home: l’elemento di arredo per i momenti di relax

Gli accessori della collezione New Moon – i portacandele e le candele profumate – riflettono la forma speciale dei bicchieri grazie all’estremità obliqua. Le candele profumate, anche queste dai bordi inclinati, sono disponibili nelle fragranze “Energy” e “Fantasy”, che infondono in casa vibrazioni di relax, perfette come idea regalo per accompagnare i momenti di benessere.

New Moon beige: un raffinato regalo di nozze

Se la semplicità è davvero la nota fondamentale dell’eleganza, New Moon beige è il regalo ideale per una coppia di sposi che ama le cose essenziali: dalle candele profumate ai piatti, dai bicchieri alle posate, per i momenti di convivialità più importanti.